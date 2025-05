Adriana Birolli mostra fotos de viagem com o noivo em Lisboa: 'Alegrias'

A atriz Adriana Birolli abriu o álbum de fotos de um passeio especial ao lado do noivo, Ivan Zettel, em Lisboa, Portugal; confira

Adriana Birolli está aproveitando cada segundo de sua passagem por Lisboa, em Portugal. A atriz desembarcou no local junto com o noivo, Ivan Zettel, para apresentação de seu espetáculo 'Não!'. Apesar de ter viajado a trabalho, a artista tem feito diversos passeios turísticos durante as folgas.

Por meio das redes sociais, Adriana abriu um álbum de fotos de um dos momentos especiais vividos ao lado de Ivan. Nos registros compartilhados pela atriz, o casal aparece juntinho curtindo um programa noturno, com direito a caminhada junto com o elenco da peça.

"Um pouco das alegrias que vivemos nessa primeira semana de apresentações do espetáculo 'Não!' em Lisboa!", escreveu ela na legenda da postagem, que rapidamente ganhou diversas curtidas e comentários dos internautas.

"Que maravilha", disse a atriz Juliana Didone. "Casal iluminado e maravilhoso", declarou uma admiradora de Adriana Birolli. "Ótimo espetáculo!", elogiou outra. "Muitíssimo obrigado pela visita e a enorme simpatia, foi um prazer conhecer vocês!", comentou uma terceira.

Quem é o noivo de Adriana Birolli?

Ivan Zettel, de 62 anos, é diretor de televisão com décadas de experiência. Ele iniciou sua trajetória na TV Globo como assistente de direção de 'Vale Tudo', exibida originalmente em 1988.

O noivo de Adriana Birolli também trabalhou em grandes novelas como 'O Dono do Mundo' (1991), 'Anos Rebeldes' (1992), 'O Cravo e a Rosa' (2000) e 'A Padroeira' (2001). Em 2006, Ivan Zettel migrou para a Record TV, onde dirigiu tramas como 'Cidadão Brasileiro' (2006), 'Luz do Sol' (2007), 'Rebelde' (2011), 'Dona Xepa' (2013), 'Escrava Mãe' (2016) e 'Belaventura' (2017).

Adriana Birolli comenta diferença de idade com o noivo

Recentemente, Adriana Birolli, de 38 anos, falou abertamente sobre os comentários que recebe a respeito da diferença de idade com o noivo, Ivan Zettel, de 62 anos. Em entrevista ao 'Gshow', a artista contou que não dá ouvidos às falas.

Adriana ainda ressaltou que perguntas sobre a idade do casal no dia a dia não a incomodam. "Não, imagina! De verdade. Eu acho que é uma bobagem na minha opinião. Já estamos juntos há sete anos... Não sou muito de falar da minha vida pessoal e falo muito mais sobre o meu trabalho. E quando a gente fala alguma coisa da minha vida pessoal, isso acaba atraindo uma curiosidade maior. Mas é algo normal", disse ela.

A artista também explicou que Ivan, que não é uma figura pública, compreende a curiosidade dos fãs a respeito de sua vida pessoal. "Ele entende numa boa. Quando a gente se conheceu, ele já estava mais do que sabido como eu era, como é a minha vibe. A gente se dá muito bem e acho que isso não é problema", declarou.

