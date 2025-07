William Bonner revela vínculo do passado com Paulo Ricardo

William Bonner encontra Paulo Ricardo nos corredores da Globo, faz selfie e revela vínculo do passado entre eles

O apresentador William Bonner surpreendeu ao compartilhar uma foto ao lado do cantor Paulo Ricardo. Os dois se encontraram nos corredores da TV Globo e resolveram contar sobre um vínculo do passado.

Na legenda das fotos, eles revelaram que estudaram na mesma universidade e foram colegas de grupo . Os dois estudaram na ECA-USP (Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo) na década de 1980.

"Quando eu digo que o restaurante da firma é lugar pra encontrar colega de faculdade…", disse Bonner. Então, Paulo Ricardo completou: "Nos conhecemos em 1982 na @ecauspoficial, @realwbonner era da mesma turma do @marcelorubenspaiva, ambos meus calouros hehe e com o tempo meu carinho e admiração por eles só aumentou! Logo vocês saberão o que vim fazer aqui na @tvglobo hoje...".

Fátima Bernardes fala de William Bonner

Apesar de não serem mais um casal, Fátima Bernardes e William Bonner possuem uma ótima relação de amizade desde que decidiram se divorciar, em 2016. Comprometidos atualmente com outras pessoas, os dois costumam se reunir em família em datas comemorativas.

Recentemente, os dois viajaram para a França com os respectivos companheiros para acompanhar a formatura do curso de mestrado da filha, Laura, de 28 anos. Em entrevista à 'Quem', Fátima abriu o coração ao falar sobre a boa convivência com o ex-marido.

"Toda a família reunida por um momento bacana, a conclusão do mestrado da minha filha Laura. É ótimo [viajar junto com o ex]. Sempre que possível, recomendo para as pessoas que se permitam estar ao lado de quem já esteve ao nosso lado por tanto tempo. Claro, que cada um tem uma história e não estou aqui para criticar. Mas na minha história, isso é possível", declarou a famosa.

Atualmente, Fátima Bernardes vive um relacionamento de quase 8 anos com o deputado Túlio Gadelha. Bonner, por sua vez, é casado com a fisioterapeuta Natasha Dantas desde 2018.

