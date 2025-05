William Bonner revela promessa surpreendente feita por Ilze Scamparini; saiba qual

No Vaticano para acompanhar o Conclave, o jornalista William Bonner divertiu os fãs ao revelar promessa de Ilze Scamparini ao vivo; assista

Direto do Vaticano, William Bonner agitou os internautas na terça-feira, 6, ao revelar, de forma bem-humorada, uma promessa feita por Ilze Scamparini. Conhecida pelas reportagens transmitidas dos telhados de Roma, a jornalista finalmente irá “descer do telhado” para cobrir de perto o Conclave que definirá o sucessor do Papa Francisco.

Durante o Jornal Nacional, o âncora antecipou aos telespectadores a participação de Ilze na cobertura dos próximos capítulos decisivos da Igreja Católica. “O que eu sei e posso dizer agora é que, amanhã [quarta], a Ilze Scamparini vai estar aqui comigo aqui, ela prometeu", brincou ele durante link ao vivo.

Assista:

Ilze Scamparini pronta pra descer do telhado! William Bonner anunciou que Ilze vai se juntar a ele no telejornal de amanhã. SIM! A correspondente vai deixar seu famoso ponto de entrada com vista para a Praça São Pedro!📹: @tvglobopic.twitter.com/8tLnFJQJgu — Hugo Gloss (@HugoGloss) May 7, 2025

Onde fica o telhado em que Ilze Scamparini aparece na Globo?

Ilze Scamparini, correspondente da Globo na Itália, "reapareceu no telhado" durante a cobertura da morte do Papa Francisco. A jornalista de 66 anos tem o costume de aparecer em locais elevados para as entradas da emissora, e isso já gerou vários memes da internet, a comparando com Batman.

Mas o que muita gente não sabe é que o cenário famoso em que ela aparece durante as matérias é a varanda de sua própria casa. A revelação foi feita por Ilze em 2023 durante uma entrevista a Sabrina Sato para o Fantástico.

Na ocasião, a apresentadora visitou o imóvel da jornalista, que explicou que passou a fazer as entradas do local durante a pandemia. "Eu acho que é um cenário maravilhoso e claro, a cúpula [da Basílica de São Pedro] é a protagonista absoluta. Isso foi mais durante a pandemia. Agora nós já estamos caminhando pelas ruas de Roma para fazer o nosso trabalho", contou.

Sabrina ainda questionou se Scamparini já realizou algumas festas no terraço. "Eu dei três festas de Carnaval aqui", revelou. Confira o trecho da entrevista!

Leia também:William Bonner revela o desejo de parar de trabalhar: ‘Preciso de tempo’