Wagner Montes Filho vira a página ao encarar o passado: 'Só me cabia lutar'

Em entrevista à CARAS Brasil, Wagner Montes Filho recorda trajetória de superação e comenta ensinamentos que recebeu do pai

Vivendo a melhor fase de sua carreira até o momento, Wagner Montes Filho (38) não nega o impacto significativo que seu pai, o jornalista Wagner Montes (1954-2019), teve em sua carreira. Apesar disso, o comunicador teve uma trajetória de superação e desafios até chegar à profissão, e assegura que, em diversos momentos, "só me cabia lutar".

"Ao contrário do que as pessoas pensam, não tive uma infância rica, até porque me aproximei do meu pai, mesmo, aos 21 anos de idade. Por conta da correria em que eles viviam, mas também pelo jeito, chucro, mais raiz dele de educar. Nunca deu moleza, pelo contrário", conta Wagner Montes Filho , em entrevista à CARAS Brasil.

No comando do programa A Voz do Rio (BandtvRio), ele diz que precisou se encontrar cedo, para provar que sozinho conseguiria chegar longe. Aos 14 anos, começou a trabalhar lavando carros, e, a partir daí, já trabalhou vendendo propagandas no vidro traseiro de meios de transporte, como atendente de telemarketing e outros ofícios. Hoje, ele entende que essa vivência o torna único.

"Confesso que na época, por conta da imaturidade por vezes me peguei questionando esse jeito do meu pai de me fazer aprender, mas hoje, sou extremamente grato por isso. Foi esse tratamento que me fez ser quem sou hoje e valorizar o que realmente tem valor. Inclusive esse 'conhecimento' da pista e infância no subúrbio me faz diferente dos demais."

Waguinho, como se apresenta nas redes sociais, ainda reforça que as possíveis comparações com a trajetória de seu pai nunca foram um ponto de preocupação —ele usou o legado do jornalista como inspiração e força, para encarar a responsabilidade de continuar seu caminho.

"Usei o orgulho de ser filho de grande comunicadores ao meu favor, seja no trato para com os casos e pessoas diariamente, seja com o meu trabalho em um todo. Claro que junto desses bônus, vem a imensa responsabilidade em dar continuidade a um legado tão importante, tenho consciência disso, mas sendo de verdade e defendendo o que realmente acredita, as coisas acontecem naturalmente."

Herdeiro de Wagner Montes e de Sônia Lima, Wagner Montes Filho é apresentador e comunicador. Ele é filho biológico da atriz e modelo Cátia Pedrosa, falecida em 2018. Hoje, trabalha na BandtvRio e na Rádio Tupi, e é pai de Enzo Montes, fruto de um relacionamento anterior. Abaixo, ele dá mais detalhes de sua trajetória e projetos futuros. Confira trechos editados da conversa.

Você é filho de um grande jornalista e optou por seguir a mesma carreira. Como foi para você entrar no jornalismo? E como foi ser filho do Wagner Montes começando na profissão?

Não posso jamais negar que ser filho de quem sou, me ajudou muito no processo. Em vários os sentidos, seja abrindo portas e/ou tendo a honra de aprender com um dos maiores comunicadores desse país 'dentro de casa' Isso nunca foi um problema, pelo contrário, sou muito grato por tudo que a vida vem me oferecendo. Costumo dizer que fama, dinheiro e poder, não muda ninguém, melhora quem é bom e piora quem é ruim. Tendo conhecimento das 'vantagens' que tive, me cabia o mais 'fácil', tentar diariamente dar o meu melhor para fazer jus a confiança que em mim fora depositada e claro, trazer a equipe pra perto, dando sempre que tivesse oportunidade espaço para aqueles que junto comigo estavam. Acho que era a minha forma de agradecer todas as bençãos e claro, o carinho e cuidado que recebi dos colegas desde que entrei. Desde então, tenho aprendido diariamente, o que foi algo mais fácil também por ter ao meu lado profissionais incríveis e generosos. Ou seja, só me cabe agradecer, sempre. Uma coisa eu garanto, o povo jamais vai se decepcionar, até porque quem é de verdade, sabe quem é de mentira. Mesmo ele não estando mais aqui fisicamente, sigo suas orientações e prezo por manter os valores que regem a vida da minha família sempre na frente do que faço.

Você passou por muitas questões até chegar à Band. O que mudou na sua vida ao longo desses anos?

Uso os percalços como mola propulsora para a vitória e não justificativa para o fracasso. Procuro aprender sempre, aproveitar o processo e de fato buscar dar o meu melhor dos os dias. Só que acima de tudo, preciso ter o 'tesão' pelo que faço aceso o tempo inteiro e faço isso buscando me divertir ao máximo fazendo o que eu amo. Não gosto de parecer prepotente, longe disso, mas sei que meu jeito de apresentar é diferente e tenho orgulho disso, uma vez que sou realmente assim e não um personagem. Isso faz com que eu durma com a consciência tranquila. Estou onde estou porque o povo me abraçou e isso é gratificante demais, então procuro fazer o programa pra quem me colocou lá. Um jornalismo popular cujo meu objetivo principal é me fazer entender, tendo a certeza de que o povo está se sentindo verdadeiramente representado. Quem busca falar bonito, nesse caso corre o risco de acabar falando sozinho!

Você completou um ano de Band. Como tem sido este período?

Tem sido incrível, estou ao lado de profissionais incríveis e generosos. É muito importante para um profissional com meu perfil trabalhar em uma emissora que respeita meus posicionamentos e me permite ser eu mesmo, sem qualquer tipo de amarra. Me sinto em casa desde o primeiro dia que cheguei. Me receberam de braços abertos, com uma sintonia surreal e uma vontade enlouquecedora de fazer dar certo. Assim, não tem como dar errado.

Como você define o atual momento de sua carreira?

Sou grato por todos os momentos e busco aproveitar todos eles ao máximo. Hoje, então posso dizer que estou vivendo minha melhor fase profissional, uma vez que quanto mais o tempo, mais eu u aprendo e mais preparado eu fico para cumprir as novas missões com maestria. Digo que nunca vão me pegar competindo com ninguém se não comigo mesmo! Não busco ser o melhor, busco ser único!

Quais as novidades futuras?

A decepção é proporcional a expectativa. Deixo Deus ser Deus sempre! Se tem uma coisa que peço, desejo e busco, é continuar fazendo o que amo tanto fazer, o resto é consequência. Podem esperar sempre acompanhar um cara extremamente feliz e grato buscando dar o seu máximo sempre. A nossa missão é complicada, mostrar a realidade sem filtros e se tratando de Rio de Janeiro a situação fica ainda mais tensa, mas acreditem, sou o mais otimista e acredito que o bem sempre vai vencer o mau, sendo assim procuro levar a notícia com o máximo de leveza possível para que o povo não desanime de vez. Comigo vai ser sempre animação e informação.

