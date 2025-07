Você sabia? Julio Andrade assumiu filha que não era dele

Esposa do ator Julio Andrade conta a história de quando ele assumiu uma filha que não era dele e a criou como se fosse herdeira biológica

O ator Julio Andrade é um paizão e sua história com a paternidade começou de um jeito fora do comum. Isso porque ele se tornou pai ao assumir a filha que não era dele. Em participação no podcast Mil e Uma Tretas, a esposa dele, Elen Clarice, relembrou a história da primeira filha do marido, Antonia, que não é herdeira biológica dele.

Julio assumiu Antonia como sua filha quando ela era bebê e era filha de uma namorada da época. “O Julinho nasceu para ser pai. Quando eu conheci ele, eu via nos olhos dele. [Quando soube que] ele resolveu assumir a Antonia de um modo tão incrível, mexeu comigo. Eu não queria ser mãe, mas tudo mudou”, disse ela.

Por sua vez, o ator contou que foi uma decisão crucial em sua vida quando resolveu se tornar pai de uma filha que não era dele. “Imagina 20 anos atras, como era. Teve muitas coisas. Meu pai falou: ‘Se você trazer ela pra gente, não tira ela da gente’. Eu amadureci muito com essa coisa. Revi muitas coisas, entendi muitas coisas sobre família, amor. Filho você escolhe. É todo dia”, definiu.

Hoje em dia, Julio Andrade tem dois filhos: Antonia, de 19 anos, e Joaquim, de 10 anos. O caçula é fruto do casamento do ator com Elen.

A paternidade na vida de Julio Andrade

Recentemente, Julio Andrade contou sobre o impacto da paternidade em sua vida. "Acho que entendi o sentido da vida. A gente cresce, vai esquecendo a criança da gente e quando tem filho, volta nessa criança e se conecta de novo com a raiz, com a essência da vida. Você revisita todos esses lugares dentro de você e você que acaba aprendendo. É muito louco isso. Estamos criando alguém pra vida, moldando um caráter dentro desse mundo tão maluco", afirmou ele ao Gshow.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mil e Uma TrETAS (@mileumatretas)

Leia também: Julio Andrade faz rara aparição ao lado da esposa. Saiba quem é