Você sabia? Gravidez de Malu Mader fez a Globo tomar atitude radical

Malu Mader ficou grávida durante um projeto inovador da Globo e fez a emissora tomar uma decisão às pressas e de forma radical

A TV brasileira possui várias histórias curiosas dos bastidores e uma delas envolve a atriz Malu Mader. Você sabia que, há 28 anos, ela engravidou durante as gravações de uma série inovadora e fez a Globo tomar uma decisão radical? Conheça a história:

De acordo com o site NaTelinha, Malu Mader estava no elenco da série A Justiceira, que era um formato inovador no Brasil na época, já que se inspirava nos seriados policiais norte-americanos. Porém, quando o projeto já estava sendo gravado, a atriz descobriu que estava grávida. A notícia caiu como uma bomba nos bastidores do projeto, já que precisaram agir rápido para evitar um prejuízo muito grande.

A Globo decidiu encurtar o projeto, que teria 32 episódios, mas foi finalizada com apenas 12 episódios. Com a gravidez da protagonista, a equipe decidiu encerrar o projeto antes do previsto.

No livro O Circo Eletrônico, o diretor Daniel Filho contou sobre como recebeu a notícia da gravidez da atriz no meio das gravações. “Fiquei chateado com Malu Mader, no princípio, por conta de sua gravidez acidental, com a qual ninguém contava. Mas agora vejo que, na verdade, foi uma bendita gravidez, porque estávamos numa enrascada e seria muito difícil contar as 26 histórias programas para A Justiceira”, disse ele.

A série A Justiceira foi exibida na TV entre abril e julho de 1997. Na época, Malu Mader estava grávida do segundo filho, Antonio Mader Bellotto. Ela também é mãe de João Mader Bellotto, que nasceu em 1995. Os dois são frutos do casamento dela com o músico Tony Bellotto.

Marido de Malu Mader teve câncer

Em março de 2025, Tony Bellotto, de 64 anos, veio, por meio de uma publicação feita em seu perfil no Instagram, agradecer o apoio recebido dos fãs após revelar um tumor no pâncreas. Recentemente o guitarrista do Titãs contou que passará por uma cirurgia em breve. Além dos admiradores, o artista agradeceu à esposa, a atriz Malu Mader, ao postar uma foto ao lado dela.

"Agradeço as mensagens de apoio e carinho, não só aqui no Instagram, mas de todos que estão me enviando e dizendo palavras de conforto, sabedoria e incentivo. Amigos, família, fãs, simpatizantes. Isso me faz mais feliz e positivo. Agradeço também aos Titãs, que não deixam a peteca cair nos palcos, e me sinto ainda mais orgulhoso dessa banda. E agradeço principalmente a Malu, minha amada, que está SEMPRE ao meu lado, com um sorriso no rosto. Foto linda", escreveu na legenda da publicação.