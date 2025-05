Você sabia? Ex-musa do Fantástico caiu do oitavo andar de prédio e sobreviveu

Saiba a história de como a apresentadora Dóris Giesse, ex-musa do Fantástico, caiu do oitavo andar de um prédio: ‘Muito devagar'

Ex-musa do Fantástico, a atriz e apresentadora Dóris Giesse, de 65 anos, tem uma história de superação em sua vida. Isso porque ela já sofreu um grave acidente ao cair do oitavo andar de um prédio e sobreviveu. Relembre o que aconteceu:

Dóris nasceu em Valença, no Rio de Janeiro, e se destacou como artista e modelo nas décadas de 1980 e 1990. Inclusive, ela foi apresentadora do Fantástico, da Globo, entre 1990 e 1992. Porém, em 2007, ela viveu uma situação inacreditável ao cair do apartamento onde morava em São Paulo.

O acidente

Em 15 de abril de 2007, Dóris tentou resgatar o seu gato que estava na janela do apartamento quando os dois despencaram do oitavo andar. “Eu me lembro de tudo. Meu gato ia andar na redinha, mas eu não percebi que os ganchinhos estavam cedendo. Eu e ele caímos. Na hora, meu gato saltou do meu colo e foi para o segundo andar. Eu não entendo como ele conseguiu aquilo. Já eu, caí até o chão. Achei que fosse morrer, mas tinha algo em mim dizendo que não era a hora. Foi tudo muito devagar”, disse ela em uma entrevista no programa Luciana By Night alguns anos depois.

Apesar do susto e da queda, a estrela teve apenas uma fratura no cotovelo. Inclusive, em entrevista ao site IG, ela disse que não foi uma tentativa de tirar a própria vida. “Já tive outros momentos mais punks na minha vida para querer me matar e posso garantir que esse não foi um deles”, afirmou.

Por que Dóris Giesse saiu do Fantástico?

Em entrevista ao Portal IG, Dóris Giesse relembrou quando decidiu sair do Fantástico, da Globo. Ela disse que estava com rotina duplas: ela era humorista no programa Dóris Para Maiores e jornalista no Fantástico. Então, ela escolheu sair do jornalismo por não se identificar com o formato que fazia.

"Eu estava fazendo Doris para Maiores e o Fantástico ao mesmo tempo. Estava atrapalhando eu aparecer séria no Fantástico e depois rolando no chão no Doris para Maiores. Tive que sair do ‘Doris’. Como meu maior prazer estava no humorístico, esperei meu contrato acabar, pedi que não renovassem e saí. Não era o meu negócio ficar ali (no jornalismo), com todo mundo me falando para eu não ficar me mexendo, não ficar fazendo caras e bocas. Saí para ir para lugar nenhum. Eu não estava sendo verdadeira no Fantástico, aquela não era eu", afirmou.

Hoje em dia, ela leva uma vida longe dos holofotes.