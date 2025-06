Você sabia? Atriz de 'Friends' deixou Hollywood para seguir carreira inesperada

Carol Willick no seriado 'Friends', a atriz Jane Sibbett deixou a carreira em Hollywood para seguir nova profissão; saiba qual

Longe dos holofotes há algum tempo, a atriz Jane Sibbett, que interpretou a personagem Carol Willick no seriado 'Friends', abriu o jogo ao falar sobre a mudança radical em sua carreira profissional. Em entrevista ao site 'People', a artista, que hoje trabalha com cura energética, explicou sua decisão em deixar Hollywood para trás e mergulhar de vez na nova área.

"Quando trabalho com as mãos dançantes, não sou eu. É a energia da fonte fluindo através de mim, então não sinto nada além de êxtase, alegria e amor quando estou nesse estado ", declarou Jane. De acordo com a famosa, desde que se afastou das telas, sua prática espiritual floresceu ainda mais.

Durante o período em que morou em Topanga, Califórnia, com o então marido, Karl Fink, ela organizava círculos para atender mulheres, com grupos de 15 a 100 pessoas. " Elas vinham à minha casa e, mais tarde, ao meu rancho, onde fazíamos grande parte do trabalho. Havia muita atividade espiritual ", relatou.

Em 2015, Jane Sibbett e o companheiro se mudaram oficialmente para o Havaí. No local, eles abriram uma produtora e continuaram o trabalho como curandeiros. Porém, a vocação para a cura energética foi abraçada totalmente pela atriz logo após o fim de seu casamento com Fink.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jane Sibbett (@janesibbett)

O dom de Jane Sibbett

Jane Sibbett, que entrou na cura energética de forma inesperada, contou que nunca recebeu treinamento formal a respeito do assunto. O 'dom' da atriz acabou surgindo naturalmente, sem nenhuma orientação ou instrução prévia.

"Eu não chamaria isso de Reiki. [Minhas mãos] simplesmente começaram a dançar porque eu nunca fui treinada em Reiki, então eu nem sabia o que era isso. Eu acredito nisso, eu confio nisso, [mas] simplesmente não é o que eu faço. Isso não foi treinado. Isso simplesmente veio à tona, de forma completa, imediatamente ", declarou a famosa.

Leia também: Você sabia? Atores de Friends ainda recebem dinheirão por causa da série