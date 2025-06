Você lembra dela? Hylka Maria explica como virou destaque em A Força do Querer: 'Sem expectativa'

Em entrevista à CARAS Brasil, Hylka Maria fala sobre papel que marcou sua carreira

Conhecida por seu carisma e presença marcante em cena, a atriz Hylka Maria ganhou o coração do público brasileiro ao interpretar a intensa Alessia, esposa do traficante Sabiá (Jonathan Azevedo), na novela A Força do Querer (2017), da TV Globo. O que era para ser uma participação pontual, com apenas quatro diárias de gravação, transformou-se em um papel memorável — e tudo graças à repercussão junto aos telespectadores.

Em entrevista à CARAS Brasil, Hylka falou sobre a experiência de viver a personagem escrita por Gloria Perez, que recentemente deixou a emissora após décadas de trajetória marcante.

“Entrei na novela sem expectativa nenhuma para uma participação de apenas quatro diárias. Saber que era um texto da Glória, uma autora que sempre admirei pelos temas que aborda e pela personagem pertencer a um mundo, um contexto completamente distante da minha realidade, definitivamente me fizeram aceitar o convite na hora.”, recordou.

Hylka, que hoje transita entre o audiovisual e os palcos, afirma que tem sido escalada frequentemente para papéis de vilã, mas está sempre aberta a explorar novas camadas como artista. Para ela, mais importante do que o tipo de personagem é a profundidade das histórias contadas.