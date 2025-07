Virginia Fonseca revela quando expulsou Lucas Guedez de sua casa

Em seu programa no SBT, Virginia Fonseca conta a história de quando expulsou Lucas Guedez de sua casa após uma briga

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao contar que já expulsou Lucas Guedez de sua casa. Durante um trecho do programa Sabadou com Virginia, do SBT, ela contou que os dois tiveram uma briga por causa de uma confusão e ela mandou ele sair de sua mansão.

Tudo começou quando Lucas disse que uma pessoa estava criticando Virginia em uma conversa. Ao ouvir a história, Virginia pediu para o amigo defendê-la, mas ele entendeu que ela queria que ele não falasse mais com a pessoa. Com isso, eles discutiram.

"O Lucas comentou de uma pessoa que ligou para ele e essa pessoa começou a meio que falar mal de mim. Começou a querer me menosprezar. E o Lucas contando na mesa. E eu falei: ‘Eu só ficaria muito chateada se, na mesa com essa pessoa, ela falar e você não me defender porque aí eu não acho que seja amizade’. O Lucas interpretou de outra forma. Ele interpretou como se eu estivesse falando que ele não podia encontrar essa pessoa”, disse ela.

E ele deu a sua versão: "Eu lembro até hoje da cena na mesa, e eu entendi: ‘Você não quer que eu ande com essa pessoa?’. Me deu um gatilhinho que eu não sabia que eu tinha, o gatilho de alguém de me proibir de fazer algo. Na hora que ela falou isso, eu falei: ‘A última amizade que eu aceito comandar a minha vida é você’”.

Virginia contou o que aconteceu na sequência: "Lucas saiu emburrado, eu também fiquei emburrada. Ele entrou para dentro do quarto e começou a postar indireta”. Lucas completou: "Liguei para o Álvaro para me ajudar: ‘Eu briguei com a Virginia’. E tirei um print”.

Por fim, Virginia foi conversar com Lucas e ela o expulsou de casa. "Eu entrei no quarto e falei: ‘Vamos resolver, eu falei isso e você entendeu isso’. Eu falei: ‘Quer saber, Lucas? Pega suas coisas e vai embora amanhã’”, finalizou.