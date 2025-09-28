Vídeo revela o momento exato em que Gracyanne Barbosa machucou o joelho na TV

Exibição do programa 'Domingão com Huck' traz detalhes de como Gracyanne Barbosa se machucou na coreografia da Dança dos Famosos e qual foi a reação de Luciano Huck

A musa fitness Gracyanne Barbosa se machucou durante a execução da coreografia na gravação do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, na última quinta-feira, 25. A notícia tomou conta da internet com a preocupação dos fãs com a saúde dela e sua recuperação. Neste domingo, 28, a imagem do momento exato da lesão foi exibida na TV.

Na exibição do programa na Globo, os telespectadores puderam ver o momento exato em que Gracyanne machucou o joelho. Ela estava no último passo da coreografia quando bateu o joelho esquerdo na perna do professor. Na mesma hora, ela já sentiu que algo estava errado e olhou para o seu joelho, além de ter dificuldade para levantar do chão.

A estrela ficou olhando e passando a mão no joelho. Tanto que chamou a atenção do apresentador Luciano Huck, que agiu rápido para deixá-la confortável enquanto ouvia as notas dos jurados. Huck pediu para a produção levar gelo para Gracyanne, que também recebeu o carinho dos colegas de elenco do programa e da produção, que levou cadeira para ela.

O jogador Richarlyson amarrou a bolsa de gelo no joelho de Gracyanne com a faixa do seu próprio figurino e também com a faixa do apresentador Rodrigo Faro. Sentada na cadeira, a musa ouviu as notas e saiu do palco no colo do professor.

Na sequência, Luciano contou que Gracyanne saiu da gravação antes do previsto para ir ao hospital porque estava com dor no joelho esquerdo. “Ela saiu para fazer imagens e voltar bem”, disse ele.

Assista ao vídeo da coreografia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciano Huck (@lucianohuck)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Domingão com Huck (@domingao)

O diagnóstico de Gracyanne Barbosa

Na semana passada, após a gravação do Domingão com Huck, Gracyanne Barbosa revelou qual foi o diagnóstico após machucar o joelho. Ela rompeu o tendão do joelho esquerdo e passou por exames em um hospital . Por causa disso, ela precisará passar por uma cirurgia para recuperar o local.

“Achei que não fosse nada. O médico disse que perdi muita massa muscular, em cinco semanas foram quinze quilos, e isso sobrecarregou o tendão. É cirurgia”, disse Gracyanne ao portal Leo Dias. E ela ainda contou quando deve realizar o procedimento: “Quando desinchar”.

Neste final de semana, a beldade agradeceu pelo carinho que recebeu desde que se machucou. “Passando para agradecer as milhares de mensagens de carinho e de preocupação e dizer que está tudo bem. De fato, eu machuquei ontem lá no Dança. Estava muito lindo, estava dançando lambada, superfeliz, conectada com meu parceiro, estava muito maravilhoso, mas essas coisas acontecem. Deus sabe de todas as coisas“, disse ela.

“Obviamente que meu coração está apertadinho, porque quem me segue sabe o quanto eu estou feliz em participar do Dança. O elenco, a produção do Luciano [Huck] são maravilhosos e têm um acolhimento incrível. Fora que dançar é uma coisa que cura a alma. É uma das melhores coisas que já fiz na vida e estava me trazendo mais sentimento de felicidade”, desabafou ela.

Leia também: Gracyanne Barbosa revela qual é o seu peso atual e quanto emagreceu no último mês