Vencedor do ‘Chef de Alto Nível’ revela o que vai fazer com o prêmio

Qual é o destino do dinheiro? Vencedor do Chef de Alto Nível, Lira conta o que vai comprar com o prêmio do programa

Vencedor do programa Chef de Alto Nível, o cozinheiro profissional Luiz Lira já sabe o que vai fazer com o dinheiro do prêmio. Ele conquistou a vitória no reality culinário e levou para casa vários prêmios, sendo eles: o prêmio de R$ 500 mil, uma mentoria exclusiva com Alex Atala, Renata Vanzetto e Jefferson Rueda, uma viagem para os Estados Unidos, uma imersão em uma rede de restaurantes no Brasil e o título de Chef de Alto Nível.

Agora, ele revelou que já sabe qual é o destino do dinheiro: a compra da casa própria. " Nesse primeiro momento, eu só penso que preciso ter um teto. Hoje moro de aluguel e isso pesa muito no orçamento, que fica apertado e passo por dificuldades todos os meses. Ter a casa própria é um sonho, acho que de todo brasileiro. E eu quero realizar esse sonho, quero dar esse lar para minha família ", disse ele.

A experiência no programa

Luiz Lira ainda comentou sobre a importância do título de vencedor em sua carreira. "Esse título é muito importante para mim. E isso traz uma responsabilidade enorme: transmitir esse conhecimento para outras pessoas, sejam cozinheiros amadores ou profissionais. Foi uma grande surpresa perceber que muitas crianças também estão se interessando por cozinhar em casa. Recebo mensagens que me deixam muito feliz, porque vejo que consegui alcançar o que eu queria: trazer reconhecimento para essa profissão, aprofundar seu valor. A emoção é muito grande. Essa profissão envolve muito mais do que apenas cozinhar. Há algo a mais, uma conexão com as emoções, com as pessoas. É uma escolha que fiz com muito carinho, porque acredito que a gastronomia tem esse poder de unir. E isso é incrível. Nunca é um trabalho monótono, cada dia é diferente, cheio de surpresas. Sempre que reunimos pessoas, é para comer, e isso mostra como essa profissão é linda", afirmou.

Além disso, ele comentou sobre as avaliações dos jurados para seus pratos na grande final. "São muitos detalhes, muita coisa me chamou atenção, especialmente o cuidado dos mentores. Dá para ver que cada chef destaca os pontos que têm maior domínio. Quando eles começam a falar sobre o nosso prato, nosso trabalho e até sobre nós como pessoas é realmente incrível. Eles trouxeram as informações e transmitiram tudo com muita atenção e excelência. Achei muito bom. Inclusive, falei isso para eles hoje: “eu passaria por tudo isso de novo"", contou.

Por fim, o cozinheiro falou sobre os outros dois finalistas, Arika e Mamede. "Foi um grande orgulho, são grandes companheiros e, hoje, levo o Mamede e a Arika como amigos. Ele é um cara fora da curva, sensacional, muito novo e cheio de potencial. Ontem, depois do anúncio, olhei para ele e disse: “Mamede, você é incrível”. E eu vou estar sempre disposto a ajudá-lo, trocar ideias, conversar. Nos bastidores, foi uma troca incrível, onde a gente compartilhava técnicas, receitas, histórias de vida e cultura. E a Arika está no meu coração. Falei para ela que a levo comigo. Tenho uma afinidade especial com ela, pela cozinha, pela experiência. No grupo, a gente brincava que ela era a nossa mãe, por ser a mais velha, enquanto o Mamede era um dos mais novos, e eu estava ali no meio. Foi incrível ver a experiência de cada um. Nós três, finalistas, temos estilos de cozinha diferentes, vindos de lugares distintos do Brasil, e essa mistura foi maravilhosa. Cada um conseguiu mostrar sua verdadeira cozinha, aquela de alma, que é muito importante. Como eu sempre digo, não cozinho só para alimentar. Cozinho com história, com sentimento, com emoção. A competição foi a junção de tudo isso", finalizou.