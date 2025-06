Veja a pergunta que fez bibliotecária desistir na reta final do Quem Quer Ser um Milionário

Veja como foi a participação da bibliotecária Isabel Cristina no quadro Quem Quer Ser um Milionário? , do programa Domingão com Huck, na TV Globo

A bibliotecária aposentada Isabel Cristina encerrou sua participação no quadro Quem Quer Ser um Milionário? , do programa Domingão com Huck, na TV Globo, após ficar em dúvida na pergunta sobre a definição do termo "orografia", que se trata da descrição de relevos terrestres.

No terceiro episódio da temporada, a bibliotecária que nasceu em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e mora atualmente em Salvador, na Bahia, já havia acertado as 13 perguntas feitas por Luciano Huck na edição deste domingo, 8.

Porém, ao ser questionada sobre ‘O que é Orografia?’, ela não soube responder. Nas alternativas, as opções eram: ‘análise da comunicação oral’, ‘descrição do relevo terrestre’, ‘estudo da medição dos ventos’, e ‘ciência analítica dos movimentos’. E a alternativa correta era ‘descrição do relevo terrestre’.

Antes de ela decidir se responderia, o apresentador alertou: “Se a senhora acertar, a senhora vai para a pergunta do milhão. Se a senhora errar, a senhora volta para a Bahia com R$ 150 mil. Se a senhora parar, a senhora volta para a Bahia com R$ 300 mil. Ou seja, se a senhora não souber, é um chute de R$ 150 mil. É um chute caro”.

A participante ainda analisou as alternativas, mas optou por não arriscar. "Pera aí. Isso aqui pode enganar e eu vou voltar com os meus R$ 300 mil. Oro e eu posso achar que é alguma palavra derivada. Comunicação oral ou não. Comunicação oral não é orografia. Ah, eu vou voltar com os meus R$ 300 mil”, decidiu.

“Isso aqui parece papo de bêbado. A senhora tá falando, falando e eu não tô entendendo nada”, brincou Luciano Huck. “Nunca bebi na minha vida. A minha mãe bebia e eu tinha medo”, reagiu a bibliotecária. “Graças a Deus. Vamos concentrar aqui, me fala o que a senhora vai fazer”, pediu Luciano. Com isso, ela decidiu desistir e voltou para casa com R$ 300 mil.

Vale lembrar que a jornalista pernambucana Jullie Dutra, de 38 anos, foi a única vencedora do quadro Quem Quer Um Milionário, do Domingão com Huck, da Globo, e levou para casa o prêmio de R$ 1 milhão.

Recentemente, a jornalista voltou a ser assunto ao cumprir uma promessa feita após ganhar o R$ 1 milhão e contar que conseguiu dobrar o valor do prêmio. E à CARAS Brasil, ela revelou que não gastou quase nada do montante. Leia mais!

