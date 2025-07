Valéria Almeida comemora nova fase na Globo e concilia dois programas: “Desafio prazeroso”

Valéria Almeida divide as manhãs com o público do Encontro e grava o Paulistar à tarde: “Estou colhendo os frutos de uma trajetória sólida”, afirma

Com um sorriso no rosto e brilho nos olhos, Valéria Almeida vive um dos momentos mais intensos — e gratificantes — de sua trajetória na TV Globo. Durante as férias de Patrícia Poeta, a jornalista reassume a bancada do Encontro, ao lado de Talitha Morete, e celebra o desafio de comandar dois programas ao mesmo tempo: além do matinal transmitido em rede nacional, ela segue firme nas gravações do Paulistar, que retorna à grade da Globo São Paulo neste sábado, 19.

“É sempre uma honra apresentar o Encontro, um programa que faz parte das manhãs de tantas pessoas. Fico muito feliz em poder me conectar mais com o público, para informar, atualizar e proporcionar diversão dentro da casa de cada um”, declara Valéria, que já era responsável pelo quadro Bem Estar e agora se estende a toda a atração.

Dupla jornada com leveza e propósito

Conciliar a rotina do Encontro com o Paulistar exige preparo e disciplina. “Tem sido um imenso prazer cumprir essa missão. Dessa vez, o grande desafio é cobrir as férias, em programa diário, ao vivo nas manhãs da Globo, conciliando com as gravações do Paulistar, que é o meu programa, exibido na região metropolitana de São Paulo. Digo que tem sido um desafio prazeroso, porque eu estou, de segunda a sexta de manhã, falando com todo Brasil, levando informação e diversão pra casa das pessoas e depois, no período da tarde, vou ser feliz de outra forma, que é gravando o Paulistar, em que descubro as regiões de São Paulo pelo olhar de quem vive ali. Então, através dessas pessoas, conheço a história e descubro um lugar pra comer, pra dançar, pra me divertir e, ao mesmo tempo, descubro a história dessas pessoas, sempre muito inspiradoras. E nessa ocasião, tenho o prazer de dividir o palco com Talitha Morete, uma amiga querida e talentosa, enquanto a outra amiga, a Tati Machado, cumpre sua licença”, conta.

E completou: "Quando o Encontro acaba, temos algumas reuniões de alinhamento e discussão de novos temas. Mas, em geral, já participo de todas elas, porque tenho um quadro fixo no Encontro, que é o Bem Estar. Então, quando saio do ar, participo de toda essa dinâmica, troco de roupa, mudo a frequência e vou Paulistar. Sem contar que, no meio de tudo isso, ainda arrumo um jeito de seguir palestrando, que algo que também amo fazer. Agora, como consigo fazer essa administração de tempo, não sei te responder. Tem vezes que até eu me surpreendo".

Para dar conta de tudo, Valéria intensificou os cuidados com a saúde e a preparação profissional. “Intensifico os estudos, os exercícios de fono e a atividade física, presto ainda mais atenção no que como e tento dormir mais cedo, pra estar com a mente e corpo inteiros, mantendo a concentração e a energia ao longo de toda o dia, que começa com toda a dinâmica às 5h”, explica.

Bastidores, moda e parceria com Talitha Morete

Nos bastidores do Encontro, o clima é de leveza e companheirismo. “Tem cafés e muitas conversas boas. É uma equipe que se gosta e se respeita”, revela.

Ao lado de Talitha Morete, a parceria vai além da TV. “A Talitha é uma querida, muito parceira e generosa. Uma pessoa incrível! A gente já trabalhou juntas no É de Casa e costumamos sair para almoçar e passamos horas papeando, então essa nossa relação já é bem sólida e respeitosa. A gente se curte e é assim também quando estamos no ar.”

Quando o assunto é figurino, Valéria se diverte: “Escolher o figurino é uma dinâmica que adoro, porque acredito que a moda fala muito sobre nossa personalidade e nosso posicionamento no mundo e a equipe que me veste na TV já me conhece muito bem. Então, o momento da prova é prazeroso pra mim. Eu não tenho nenhuma restrição. Ouso e entro na brincadeira quando propõem algo que nunca usei. Minha única ressalva é sobre o cuidado de não me vestir com marcas que infrinjam questões relacionadas aos direitos humanos e ao meio ambiente”.

Fase de realizações e novos sonhos

Ver-se à frente de dois programas na Globo é motivo de orgulho. “Quando estava estudando jornalismo, não passava nem nos meus sonhos mais grandiosos estar em dois programas. Muito menos em horários tão especiais para a TV. Mas, recentemente, com uma carreira já consolidada, passei a olhar pra essa realidade como algo possível, como fruto de um trabalho consistente. Agora, o que me deixa feliz e honrada não é a quantidade de programas, mas a importância e a relevância que eles têm e a confiança que conquistei do público e da direção da TV. Isso é prova de que estou no caminho certo!”.

E os sonhos continuam. Valéria, que tem uma queda por cultura e tradições populares, vislumbra um futuro projeto com esse viés. “Seria incrível unir esses temas em algo novo na TV”, projeta.

