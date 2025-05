Vai ser expulso? Record se pronuncia sobre Dhomini após briga no Power Couple

A Record revelou se Dhomini será expulso do Power Couple Brasil após brigar durante a formação da quarta DR do reality show

Após diversos comentários nas redes sociais pedindo a expulsão de Dhomini do Power Couple Brasil, a Record revelou qual a decisão que tomou sobre o participante, que teve um surto durante a formação da D.R. na noite desta quarta-feira, 21.

Em nota enviada ao Notícias da TV, a emissora explicou que não há motivos para expulsar o casal formado pelo empresário e Adriana. "A Record está atenta a todos os movimentos dos participantes do Power Couple. Ontem, durante o programa ao vivo, avaliamos que não há justificativa para expulsão do casal Dhomini e Adriana", informou a assessoria de imprensa.

O que aconteceu?

Durante o programa ao vivo, Dhomini viu um desentendimento de sua esposa, Adriana, com a participante Caroline. Ao se irritar vendo a discussão delas, ele começou a gritar com a adversária e a xingou com palavras de baixo calão. Depois, ele foi até o marido de Caroline, o ex-jogador Radamés, e o chamou de "moleque".

Devido ao surto do ex-BBB, os apresentadores Rafa Brites e Felipe Andreoli precisaram chamar os comerciais às pressas. Dhomini foi retirado do local para se acalmar e na volta do intervalo, a apresentadora explicou que ele foi receber atendimento médico. "Se ele não retornar até o fim da votação, Adriana exercerá o voto por ele", explicou.

Após surto, esposa de Dhomini acusa rival

Enquanto Dhomini estava fora da casa, a esposa dele, Adriana, pediu desculpas, mas logo depois acusou Carol de ter provocado o marido. Após a exaltação do amado, a participante se retratou com o público, os apresentadores, Felipe Andrioli e Rafa Brites, e os colegas de confinamento.

"Eu estava fazendo uma justificativa quando meu marido se exaltou aqui, eu peço perdão, desculpas, para os apresentadores, público e peço desculpas para Carol. Não concordo com a posição dele, mas ele está se segurando há 25 dias, tentando falar o que pensa, vendo tudo ser armado por trás e ter que ficar caladinho. O pior defeito que ele acha é a interrupção de uma conversa, ele não interrompe ninguém", explicou ela. Saiba mais!

