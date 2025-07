TV Cultura presta homenagem póstuma a Preta Gil com reprise de entrevista no Roda Viva

Programa vai ao ar nesta segunda-feira, 21/7, em tributo à cantora que faleceu aos 50 anos

A TV Cultura presta homenagem à cantora Preta Gil, que morreu neste domingo, 20/7, aos 50 anos, com a reprise de sua entrevista ao Roda Viva. A exibição acontece nesta segunda-feira, 21/7, às 23h45, logo após a edição inédita com o escritor Raphael Montes.

Entrevista marcante reapresentada

Gravada em março de 2024, durante a Semana da Mulher, a participação de Preta no Roda Viva emocionou o público. Ela falou sobre empoderamento feminino, a relevância de sua família nos palcos, sua jornada na luta contra o câncer e sua reflexão sobre a morte. A jornalista Vera Magalhães conduziu o bate-papo, auxiliada por uma bancada diversa, que incluía Atilio Bari, Joana Dale, Luanda Vieira, Paola Deodoro, Preto Zezé e o cartunista Luciano Veronezi, que ilustrou a conversa ao vivo.

Momentos de coragem e reflexão

Durante a entrevista, Preta abordou sua batalha contra o câncer e como isso mudou sua relação com a morte. Ela desabafou: “Hoje eu tenho menos medo da morte, ainda tenho um pouco. Tenho medo de não viver, de não ver minha neta crescer.” Ela também relatou uma experiência quase fatal durante uma septicemia e compartilhou a mensagem inspiradora que recebeu do pai, o músico Gilberto Gil: “A energia da morte é de vida também, a gente só morre porque a gente vive.”

A reapresentação do programa no site da Cultura, no app Cultura Play e na TV é vista como um tributo à trajetória de uma artista que construiu um legado de representatividade, resistência e empoderamento.

Como assistir

O Roda Viva em homenagem a Preta Gil será exibido nesta segunda-feira, 21/7, às 23h45, na TV Cultura e também estará disponível no site da emissora e no aplicativo Cultura Play, logo após a edição inédita com Raphael Montes, que começa às 22h.

