Traiu ou não? Victor Pecoraro coloca ponto final nos rumores sobre traição

Após o Power Couple Brasil, o ator Victor Pecoraro fala a verdade sobre as acusações de que teria traído a ex-mulher

O ator Victor Pecoraro reagiu aos rumores de que teria traído a ex-mulher com a atual esposa, Rayanne Morais. Depois do fim do reality show Power Couple Brasil, da Record, ele aproveitou para colocar um ponto final no assunto e garantiu que não traiu a ex com a atual.

Em entrevista ao Link Podcast, Pecoraro disse que foi fiel durante os 13 anos do casamento anterior. "Fui casado durante 13 anos, nós lutamos pelo casamento. No oitavo mês de casamento nós já estávamos separando, mas ela já estava grávida. Quando eu soube da gravidez, eu quis tentar o casamento. Eu fiquei tentando por 13 anos. Eu casei com a primeira, casei com 30 anos, por questão religiosa. Eu achei que casando já teria alguém. Eu falhei no meu casamento, me antecipei. Em 13 anos, eu fui fiel. Eu acredito por ser cristão, o peso é muito maior. 13 anos... Eu nunca traí minha mulher, por que eu faria isso? Não houve traição", afirmou ele.

Então, Raynne entrou no assunto e falou sobre o fato dos boatos terem virado assunto no confinamento. "Quando todo esse bafafá começou, eu não me pronunciei porque não era sobre mim. Eu era apenas namorada dele após o término do casamento, mas essa história se prolongou. Eu acabei me pronunciando por conta dos ataques e mentiras da ex-mulher dele.. Quando essa história veio para o Power Couple, por falta de embates, tanto pelo Everton [Neguinho] quanto pela Giovanna [Menezes]... Quando eles citaram isso, para mim, a conversa já acabou ali. Eu acho que as pessoas puderam conhecer como somos. A gente foi completamente a gente. O que somos aqui fora, nós fomos lá dentro", disse ela.

Victor Pecoraro e Rayanne Morais falaram sobre o amor na revista CARAS

Em entrevista recente na Revista CARAS, Victor Pecoraro e Rayanne Morais falaram sobre o tão desejado casamento. “Foi um turbilhão de emoções. Fica difícil colocar em palavras o amor e a alegria que senti. O Victor é o grande amor da minha vida. Um novo ciclo de vida como sr. e sra. Morais Pecoraro. Meu coração se enche de tanto amor que, parece, vai explodir. Meu ‘sim’ foi e será dele para sempre”, disse ela. “Se pudesse, já teria casado desde o primeiro dia. Esperei o que estava esperando há muito tempo… O famoso ‘sim’”, emenda Victor.

O desejo de constituir família também é uma vontade em comum da dupla. Pai de duas meninas, Victor não descarta a chance de ter filhos com Rayanne. “A gente quer se entregar ao máximo um ao outro e aproveitar o tempo que a gente poderia estar junto e não esteve. Teremos filhos, sim, e vamos fazer dessa família uma grande família”, avisa ele.

Leia também: Longe da TV, ex-ator da Globo aposta na carreira de corretor de imóveis