Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Ticiane Pinheiro relembra situação inusitada ao vivo na Record: 'Comi até arroz de pequi com eles'
TV / 20 ANOS DO HOJE EM DIA

Ticiane Pinheiro relembra situação inusitada ao vivo na Record: 'Comi até arroz de pequi com eles'

Em entrevista à CARAS Brasil, Ticiane Pinheiro revelou mais detalhes de sua trajetória ao longo de dez anos apresentando o Hoje em Dia na Record

por Paulo Henrique Lima e Júlia Wasko
Publicado em 21/08/2025, às 08h00

No comando do Hoje em Dia desde 2015, Ticiane Pinheiro (49) não esconde sua gratidão pelo programa da Record. Ao lado de outros jornalistas, a comunicadora atua na atração da emissora que completa 20 anos no dia 22 de agosto. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora relembrou o início de sua trajetória no comando do programa, além de ressaltar sua importância para a vida pessoal e profissional.

"O hoje em dia para mim sempre foi um sonho de programa. Eu, de telespectadora, virei repórter e de repórter, apresentadora. É muito legal você fazer o que gosta e num programa que você sempre amou. ⁠Foi incrível. Recebi o convite quando o Programa da Tarde terminou e eu era a apresentadora do programa. A Record me chamou para apresentar o Hoje em Dia e eu fiquei muito feliz porque o programa já era um grande sucesso e eu sempre amei", admitiu.

Além disso, a apresentadora pontuou alguns momentos marcantes logo em sua estreia no Hoje em Dia. "Eu amo compartilhar a vida de famosos com o público de casa e gosto de deixar o artista o mais confortável, brinco, e tento mostrar a vida real deles, mostrar que são normais apesar da fama. Amei entrevistar o João Gordo (um dos primeiros entrevistados). Até cozinhamos juntos", contou.

"A visita mais divertida, acho que foi a primeira que eu fiz logo na minha estreia como apresentadora do Hoje em dia. Fui até Goiânia entrevistar o João Neto e Frederico. Adorei também acompanhar o Zezé de Camargo e Luciano em Belo Horizonte. Comi até arroz de pequi com eles", acrescentou.

À CARAS Brasil, Ticiane Pinheiro ainda falou sobre sua sintonia com Ana Hickmann, Celso Zucatelli e Renata Alves: "Eles são incríveis. A gente se diverte demais. A Ana eu já havia trabalhado antes no Hoje em Dia, quando eu era repórter, e no Programa da Tarde, quando apresentamos juntas. A Renata eu conheci no programa e já foi amor à primeira vista, e o Zucatelli eu o conhecia porque, quando eu era estagiária de jornalismo, a gente trabalhou juntos na Band e depois, quando eu comecei no Hoje em Dia, eu, como repórter, às vezes substituía a Ana, e ele substituía o Britto".

"O programa, para mim, é o sinônimo de sucesso. Significa muito para mim porque foi onde eu aprendi tudo que sei sobre a arte de ser apresentadora e me sinto feliz demais em fazer parte dessa família (...) ⁠O maior ensinamento é que nenhum dia é igual ao outro e que você precisa estar preparada para qualquer coisa num programa ao vivo e ter muito jogo de cintura. O segredo é a sintonia entre os apresentadores e a equipe e ter um diretor que, além de ótimo, é um psicólogo que entende, acolhe e ajuda a todos", concluiu a comunicadora.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE TICIANE PINHEIRO

Leia também: Ticiane Pinheiro surge com Tralli após festa de Roberto Justus: 'Descabelada'

