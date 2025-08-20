Tiago Leifert é confirmado como apresentador do The Voice Brasil no SBT

Saiba quem são os técnicos do The Voice Brasil no SBT. Emissora revela os nomes dos cinco cantores que vão escolher os participantes

O reality musical The Voice Brasil já tem o seu time de artistas completo. Nesta quarta-feira, 20, o SBT e o Disney+ anunciaram os nomes do apresentador e de todos os técnicos da temporada de 2025.

Depois de várias temporadas na Globo, o programa mudou de emissora de TV e promete muita emoção. O apresentador da atração é Tiago Leifert, que já tem experiência no formato. “Quando eu entrar naquele palco vai ser muito difícil segurar minha emoção. Vivi momentos incríveis por 10 temporadas e não vejo a hora de voltar, ouvir música boa na voz de grandes talentos e aprender com cinco artistas que admiro”, disse ele.

E o time de técnicos conta com Mumuzinho, Péricles, Matheus e Kauan e Duda Beat. Na divulgação do projeto, Mumuzinho celebrou a chance de voltar a ser jurado no programa. "É uma honra fazer parte do The Voice Brasil. Sempre acompanhei o programa de perto e me encanta poder usar minha história e experiência para ajudar novos talentos a brilharem, agora nessas novas casas. Quero que meu time sinta confiança para arriscar e se jogar no palco”, disse ele.

Os cantores Matheus e Kauan também estão radiantes com o convite. "A gente cresceu respirando música e sonhando com oportunidades como essa. Agora, poder orientar artistas que estão começando é muito especial. Queremos levar o sertanejo para o palco, mas também aprender com todos os estilos que o programa reúne e trazer isso para o nosso time”, declararam.

Duda Beat quer levar sua experiência musical para os participantes. "Estou muito feliz em entrar para o The Voice Brasil e poder compartilhar tudo o que aprendi ao longo da minha carreira com artistas que estão buscando seu espaço. Quero incentivar cada participante a ser fiel à sua essência e a mergulhar na própria identidade musical”, afirmou.

Por fim, Péricles falou sobre a importância da música na vida das pessoas. "A música transforma vidas, e o The Voice Brasil é um espaço incrível para isso. Quero ajudar cada participante a encontrar sua verdade na interpretação e transmitir emoção em cada nota. Vai ser uma temporada linda e estou empolgado para fazer acontecer”, comentou.