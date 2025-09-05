Tiago Barnabé, a Narcisa, revela procedimento estético e declara: 'Muda por completo'

Tiago Barnabé passou por uma cirurgia estética que durou 11 horas; em entrevista à CARAS Brasil, o humorista fala sobre esta nova fase
Tiago Barnabé está em festa! O humorista e intérprete da personagem Narcisa, do Domingo Legal, no SBT, realizou um Transplante Capilar Técnica FUE Método Fullgrafting. A cirurgia durou 11 horas e foi realizada pelo doutor Dr. Vlassios Marangos Júnior.
Em entrevista à CARAS Brasil, Tiago Barnabé celebra o resultado do transplante capilar e aponta impacto na autoestima. Segundo o humorista, ele nunca teve problema em ser careca, mas com o uso das perucas pela quantidade de personagens que interpreta, já estava com falhas grandes.
"É surreal chegar de manhã e sair com cabelos à noite é o melhor, mais novo porque muda por completo. Eu sempre fui vaidoso sem ter cabelo, imagina agora quero deixar franja", brinca o humorista Tiago Barnabé.
Tiago declara que está muito feliz com o procedimento, sobretudo, nesta fase de sua vida, mais próxima de completar 50 anos. Barnabé reforça que ainda tem muitos projetos na carreira e complementa sobre o transplante capilar.
"Chegar perto dos 50 anos com essa leveza, autoestima em alta e ainda cheio de novidades pela frente, é realmente um privilégio e sinal de que você tem caminhado bem, com autenticidade. Poder reencontrar os amigos antigos [com] maturidade em forma de risada (ou alívio!). Você merece viver esse novo ciclo com alegria, orgulho e aquela sensação boa de estar exatamente onde deveria estar", finaliza o humorista.
Tiago Barnabé é ator e humorista. Ficou nacionalmente conhecido pela imitação da socialite Narcisa Tamborindeguy. Foi revelado na RedeTV!, imitando a apresentadora Luciana Gimenez. Também já participou de humorísticos da TV a cabo, como Treme Treme, Dra. Darci e Xilindró. Com a fama, já ultrapassou a marca de 1,5 milhão de seguidores no Instagram.
Leia também: Narcisa do SBT, Tiago Barnabé sobre Eliana na Globo: 'Máquina de fazer TV'
Ver essa foto no Instagram
|As 3 exigências do príncipe Harry para reencontro com o pai, Rei Charles III
|Filha de Ana Maria Braga faz reflexão sobre ter nascido da apresentadora: 'Vai saber'
|Regina Duarte em cadeira de rodas? Médica explica: 'Continuar andando pode agravar a situação'
|Tiago Barnabé, a Narcisa, revela procedimento estético e declara: 'Muda por completo'
|Com Virginia viajando, Zé Felipe mostra como está com os filhos
|Debora Bloch comove com declaração para o pai, Jonas Bloch: 'Influência'
|Filha de Raul Gil fala sobre atrito com a família: ‘Espero…’
|Quem é Carlo Acutis, o primeiro santo millennial, e por que é chamado de 'padroeiro da internet'?
|De sonho adiado a realização plena: Renata Salatini rompe barreiras no agro e tem trajetória inspiradora
|Dia da Amazônia: um chamado à consciência e à preservação