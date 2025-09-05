CARAS Brasil
  2. Tiago Barnabé, a Narcisa, revela procedimento estético e declara: 'Muda por completo'
TV / UAU!

Tiago Barnabé, a Narcisa, revela procedimento estético e declara: 'Muda por completo'

Tiago Barnabé passou por uma cirurgia estética que durou 11 horas; em entrevista à CARAS Brasil, o humorista fala sobre esta nova fase

Felipe França
por Felipe França
[email protected]

Publicado em 05/09/2025, às 10h00

Tiago Barnabé realizou um Transplante Capilar Técnica FUE Método Fullgrafting - Foto: Reprodução/Instagram @tiagobarnabe
Tiago Barnabé está em festa! O humorista e intérprete da personagem Narcisa, do Domingo Legal, no SBT, realizou um Transplante Capilar Técnica FUE Método Fullgrafting. A cirurgia durou 11 horas e foi realizada pelo doutor Dr. Vlassios Marangos Júnior.

Em entrevista à CARAS Brasil, Tiago Barnabé celebra o resultado do transplante capilar e aponta impacto na autoestima. Segundo o humorista, ele nunca teve problema em ser careca, mas com o uso das perucas pela quantidade de personagens que interpreta, já estava com falhas grandes.

"É surreal chegar de manhã e sair com cabelos à noite é o melhor, mais novo porque muda por completo. Eu sempre fui vaidoso sem ter cabelo, imagina agora quero deixar franja", brinca o humorista Tiago Barnabé. 

Maturidade e autoestima

Tiago declara que está muito feliz com o procedimento, sobretudo, nesta fase de sua vida, mais próxima de completar 50 anos. Barnabé reforça que ainda tem muitos projetos na carreira e complementa sobre o transplante capilar. 

"Chegar perto dos 50 anos com essa leveza, autoestima em alta e ainda cheio de novidades pela frente, é realmente um privilégio e sinal de que você tem caminhado bem, com autenticidade. Poder reencontrar os amigos antigos [com] maturidade em forma de risada (ou alívio!). Você merece viver esse novo ciclo com alegria, orgulho e aquela sensação boa de estar exatamente onde deveria estar", finaliza o humorista

Tiago Barnabé realizou um Transplante Capilar Técnica FUE Método Fullgrafting/ Foto: Acervo Pessoal
Saiba mais sobre a trajetória de Tiago Barnabé

Tiago Barnabé é ator e humorista. Ficou nacionalmente conhecido pela imitação da socialite Narcisa Tamborindeguy. Foi revelado na RedeTV!, imitando a apresentadora Luciana Gimenez. Também já participou de humorísticos da TV a cabo, como Treme Treme, Dra. Darci e Xilindró. Com a fama, já ultrapassou a marca de 1,5 milhão de seguidores no Instagram.

CONFIRA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DO HUMORISTA TIAGO BARNABÉ NAS REDES SOCIAIS:

Felipe França

Felipe França é jornalista formado pela Faculdade Cásper Líbero (FCL). É repórter de pautas especiais do Grupo Perfil. Tem passagens pela Coluna Flávio Ricco, no R7, e pela TV Gazeta. Possui paixão pelo universo da televisão, novelas e celebridades. Gosta da arte de ouvir histórias e pessoas.

