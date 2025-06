Thiago Coutinho mira alto após trabalho internacional e estreia na Record: 'É um sonho'

Thiago Coutinho será Nicolau na novela 'Paulo, o Apóstolo'; em entrevista à CARAS Brasil, o ator fala sobre carreira e trabalho com Gabriela Spanic

O ator Thiago Coutinho está radiante com sua nova fase na carreira, onde integra o elenco da novela Paulo, o Apóstolo, da Record. A trajetória do artista é marcada por se aventurar, ele tinha outra profissão e encarou uma mudança de vida durante a pandemia, quando decidiu seguir um sonho antigo e migrar de carreira. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator celebra as conquistas ao longo dos anos.

Na trama da Record, Thiago Coutinho será Nicolau, um homem que se converteu à fé cristã e acabou escolhido como um dos primeiros sete diáconos. Logo no início da carreira, ele chegou a contracenar com Sophia Abrahão e Duda Nagle. E foi em Amores que Engañan, do canal Lifetime, que o ator teve seu primeiro personagem de destaque, contracenando com a renomada atriz Gaby Spanic, de A Usurpadora.

"Minha trajetória no audiovisual começou fora do Brasil, e trabalhar no México foi um ponto de virada importante. Estar em produções para canais como Televisa e Lifetime, me colocou em contato com uma rotina profissional intensa e com um olhar de produção voltado para o mercado internacional. Tive a chance de contracenar com nomes que marcaram a dramaturgia latino-americana, que transitam com naturalidade entre diferentes culturas e formatos", revela.

Thiago reflete que esta foi uma experiência muito importante para sua carreira: "Me tirou da bolha e ampliou minha visão sobre a atuação, que vai muito além da técnica. Envolve escuta social, aprofundamento cultural e uma consciência profunda de que nossa arte pode atravessar fronteiras, idiomas e públicos". Abaixo, confira trechos editados da conversa do ator à CARAS Brasil.

A série lida com temas religiosos e históricos profundos. Como você se preparou para dar vida a um personagem inserido nesse universo bíblico?

A Record tem uma preparação de elenco bem estruturada, no caso dos discípulos, a Nara Marques, que foi a responsável por esta conversa com o meu núcleo, o que fez foi tentar no inserir nesse período histórico tão importante, nos lembrando do cuidado necessário com códigos ou símbolos que pudessem cair no clichê ou destoar do que é proposto pela série que mais que uma série bíblica, é uma obra épica! Quando falamos do período da igreja primitiva e a história dos primeiros cristãos, é importante tomar esse cuidado com símbolos e o gestual que possa remeter a alguma religião, algo não condizente com o período de fé.

Gravar uma série de época traz muitos desafios. Qual foi a maior dificuldade e, ao mesmo tempo, o maior prazer nesse trabalho?

Os figurinos da série estão impecáveis, assim como os cenários, as roupas trazem nosso corpo sempre muito coberto, no calor do Rio de Janeiro, quando as cenas são externas, é o que pega, mas a equipe sempre teve um cuidado extra com guardas sóis e a hidratação constante para que todos estivéssemos cômodos, apesar dos 40° coberto por camadas e camadas de roupa! (Risos).

Você já passou por diferentes mercados e formatos. Como enxerga o atual momento da sua carreira?

Foi a diretora de elenco Mônica Teixeira quem lembrou que eu estava no Brasil e me chamou para realizar o teste. Essa oportunidade abriu uma porta importante para mim aqui, e eu não poderia estar mais feliz. Trabalhar “em casa” é a realização de um sonho, e não poderia ter começado em lugar melhor!

Quais são seus próximos sonhos ou objetivos como ator?

O streaming é um formato que já tive a chance de explorar, e a experiência foi incrível. Já o cinema é um sonho, algo que quero muito me preparar para realizar em breve. Com o cinema nacional em evidência e as produções brasileiras ganhando cada vez mais espaço no cenário mundial, meus planos, por enquanto, não incluem um retorno ao exterior. Este é o momento de me fortalecer por aqui e seguir um caminho que, para alguns, pode parecer fora do convencional, mas que pra mim faz todo sentido. Acredito no potencial das produções brasileiras e não há hora melhor para realizar e fazer muita arte por aqui!

