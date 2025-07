Tati Machado soube da perda do bebê por causa de outra famosa. Saiba quem

Tati Machado conta que só ficou sabendo que tinha algo errado na sua gravidez ao ver a tragédia na vida de outra famosa grávida

A apresentadora Tati Machado revelou detalhes de como descobriu sua perda gestacional nas 33 semanas da gravidez. Ela esperava o nascimento de um menino, que receberia o nome de Rael, e perdeu o bebê quando o coração dele parou de bater. Em entrevista ao Fantástico, da Globo, ela disse que só percebeu o que estava acontecendo quando viu o caso de outra famosa: a atriz Micheli Machado, que perdeu um bebê pouco antes do nascimento porque não tinha mais movimentos e nem batimentos cardíacos.

Tati contou que passou o final de semana no Rio de Janeiro para o chá de bebê do filho e voltou de carro para São Paulo. Então, ela percebeu que seu bebê não estava se mexendo em sua barriga. Ela estranhou, mas tentou se acalmar. Na segunda-feira, a comunicadora foi para o trabalho na Globo normalmente e viu a notícia de que a atriz Micheli Machado sofreu uma perda gestacional.

Com esta notícia de outra grávida, Tati foi ao hospital e descobriu que o mesmo tinha acontecido com ela: seu filho morreu aos 8 meses de gravidez. "A gente veio para o Rio fazer o chá de bebe do Rael. No dia seguinte era o dia das mães. Como a gente tinha que voltar para sai de carro, a gente foi na feira comer um pastel com a mina mãe. Entramos no carro. Eu sentia a falta de movimentos. Eu falei: meu Deus, faz o Rael mexer, eu estou nervosa com isso. Cinco horas da manhã, eu acordei e falei: tem alguma coisa errada. A gente tem o aparelhinho para escutar e a gente escutou uma batida forte. Fui para o trabalho [na segunda-feira]. Apresentei os programas. Quando terminou o programa, apareceu a noticia da Micheli Machado e do Robson Nunes”, disse ela.

O parto de Rael

Assim que chegou ao hospital, Tati Machado passou pela emergência e já recebeu a notícia de que o bebê não tinha mais batimentos cardíacos. "Na mesma hora, o meu mundo parou. Logo que fez o ultrassom… Uma médica da emergência vira e fala que não tinha batimento. Eu olhei para o Bruno e falei: Bruno, a vida trouxe isso para a gente e vamos ter que encarar juntos. Eu fui invadida pelo medo de morrer. É muito difícil”, afirmou.

Ela passou pelo parto normal e seu bebê foi um natimorto. "Durante um tempo parece que esse filme vai acabar e você vai acordar… A gente já começa a indução do parto. Esse dia por pior que ele fosse, ele foi um dia muito importante pra a gente. O parto do Rael foi um parto lindo. Com toda a tristeza que existia ali. O Rael nasce no dia 13 às 8h45 da manhã”, afirmou.

“A gente encontrou ali uma força, a beleza daquele momento. Era o nosso filho, sabe. A gente ama o nosso filho acima de qualquer coisa. Não tem nada da medicina que explica o que aconteceu com a gente. Fizemos autópsia, exames genéticos importantes para ver, até mesmo a nossa compatibilidade. E nada”, declarou.

