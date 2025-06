Tati Machado revela como o filho era: 'Grandão e mistura'

Tati Machado conta detalhes de como era a aparência do filho, Rael, que morreu na reta final da gestação: ‘Grandão que nem o pai’

Menos de um mês após perder o filho na reta final da gravidez, a apresentadora Tati Machado falou pela primeira vez sobre a dor do luto. Nesta segunda-feira, 2 de junho, ela compartilhou um relato nas redes sociais sobre a sua experiência de perder o filho, Rael, fruto do casamento com Bruno Monteiro, e passar pelo trabalho de parto. Inclusive, ela contou como o bebê era.

Em um trecho de sua declaração, Tati falou sobre a aparência de Rael, que não sobreviveu até o final da gestação. " Rael era a melhor mistura de Tati e Bruno. A mistura do nosso amor que, durante os últimos oito meses, só fez crescer. Ele nasceu perfeito, grandão que nem o pai, como já esperávamos. Só não vou poder saber se o meu maior desejo se realizaria. A cara do pai, mas com a personalidade da mamãe. Me resta seguir sonhando como a sonhadora que sempre fui. Mas como que sonha diante do pesadelo de perder um filho?", desabafou.

Então, a comunicadora ainda comentou sobre como foi voltar da maternidade sem o filho nos braços. "A gente volta pra casa no vazio. O gps ainda guarda no histórico o endereço da obstetra, do laboratório… A música que toca na playlist é a que sempre nos acompanhava. As roupas no varal são aquelas mais confortáveis, afinal, nada cabia mais. Na cama, o travesseiro de grávida. No banheiro, o creme que fazia parte do ritual pós banho. As vitaminas, as roupinhas pra lavar, o quarto pra arrumar, o cheirinho de bebê que já tinha dominado tudo… tava tudo lá", afirmou.

Por fim, Tati Machado contou que é mãe e vai lembrar para sempre do seu bebê. "E entre lágrimas que agora nem precisam mais pedir licença eu prometo pelo meu filho que vou honrá-lo em cada dia que eu respirar. Esse amor surreal nasceu antes do primeiro choro e vai viver mesmo depois do seu último suspiro. E a maternidade que conquistei jamais sairá do meu coração. E eu repito isso incansáveis vezes por dia para lembrar que eu sou mãe, pra ressignificar o tempo tão curto que estivemos juntos, mas tempo transformador", comentou. Leia aqui o relato completo de Tati Machado.

O anúncio da perda do bebê de Tati Machado

A apresentadora Tati Machado perdeu seu bebê aos 8 meses de gestação. A notícia foi dada pela equipe dela por meio de um comunicado oficial nas redes sociais. A equipe informou que ela percebeu a falta de movimentos do bebê e foi ao hospital, onde foi constatada a ausência de batimentos cardíacos no feto. Então, ela passou pelo trabalho de parto.

"No último dia 12 de maio, a apresentadora e jornalista Tati Machado, com 33 semanas de gestação, deu entrada na maternidade após perceber a ausência dos movimentos de seu bebê. Até então, a gravidez transcorria de forma saudável e já se encontrava na reta final. Infelizmente, foi constatada a parada dos batimentos cardíacos do bebê, por causas que ainda estão sendo investigadas", iniciou a equipe.

"Diante da situação, Tati precisou passar pelo trabalho de parto, um processo cercado de amor, coragem e profunda dor. Após o procedimento, ela se encontra estável e sob cuidados. Agradecemos imensamente o carinho e o respeito de todos. Pedimos que este momento tão delicado seja vivido com a privacidade que Tati, seu marido Bruno e toda a família precisam", finalizou a nota.

