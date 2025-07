Tati Machado compartilha relato ao relembrar momento marcante de sua vida: 'Me fez sentir'

A apresentadora Tati Machado usou as redes sociais para recordar um momento especial em sua vida: sua vitória na Dança dos Famosos, na Globo

A apresentadora Tati Machado usou as redes sociais para recordar um momento especial em sua vida. Nesta segunda-feira, 7, completa um ano de sua vitória na Dança dos Famosos, do Domingão, na Globo. Para celebrar a data, ela compartilhou algumas fotos dos bastidores do programa e ressaltou como a experiência foi importante para sua trajetória.

Na publicação, ela resgatou o momento em que chega para a final do programa e pede a "benção" de Roberto Marinho. Além de fotos com seus colegas, dos ensaios e de seu troféu. "'O corpo que dança é o seu corpo e isso não tem preço. Dancem, dancem!'. Hoje completa um ano dessa frase, um ano em que eu e o Diego Maia vencemos o 'Dança dos Famosos' do 'Domingão'! E esse dia 07 e julho está marcado na minha vida como uma tatuagem permanente", iniciou.

"Foram meses de dedicação extrema, mas principalmente de um profundo autoconhecimento. Lembro de me sentir tomando posse do meu corpo, de me desafiar e, melhor, de conseguir cumprir com tudo proposto pra mim e por mim também. Lembro de dormir ansiosa pro ensaio do dia seguinte, mesmo com todas as dores no corpo e com o cansaço da rotina. Lembro das amizades maravilhosas que fiz (uh, uh é time azul!) Lembro de ser feliz em um lugar muito especial no meu coração", continuou.

Em seguida, complementou: "Felicidade que jamais esquecerei. Eu lembro de tudo… só de fechar os olhos. E quero lembrar pra sempre do quadro que me fez sentir capaz. Obrigada Luciano Huck pela oportunidade. E obrigada a todos dessa equipe 'perfeitona'".

Como foi a final da Dança dos Famosos?

No palco do Domingão com Huck, Amaury Lorenzo, Lucy Alves e Tati Machado competiram para definir o grande vencedor da competição. Os finalistas se apresentaram em dois ritmos: o tango e o samba, e foram avaliados por Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha, que compõem o júri técnico, e por Eliana e Ana Maria Braga, juradas artísticas. Além disso, os participantes receberam os votos da plateia e do público de casa.

Após as duas apresentações e as somas dos votos, aconteceu um empate entre Amaury e Tati. Assim como Luciano Huck já havia anunciado no começo do programa, caso isso acontecesse, o voto do público de casa seria decisivo. Depois que os votos foram somados, Tati Machado foi consagrada como a campeã da edição.

