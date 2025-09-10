Tata Werneck, Fiuk e Gkay: Psicóloga Explica a Importância do Perdão

Da TV para a vida real: Entenda como o ato de perdoar beneficia sua saúde mental e física, de acordo com especialistas
A surpreendente reconciliação de Tata Werneck, Fiuk e Gkay no programa de TV Lady Night, do Multishow, traz à tona um debate que vai além das telas e atinge a saúde mental e física. Segundo especialistas, o perdão não é apenas um gesto simbólico, mas um processo psicológico profundo com benefícios comprovados.
O episódio da temporada do programa Lady Night exibido na última terça-feira, 9 de setembro, no Multishow, virou assunto nas redes sociais e na imprensa. Em um momento que parodiou o clássico Casos de Família, a apresentadora Tatá Werneck se reconciliou com Fiuk e Gkay, pondo fim a mágoas passadas. “Se te desrespeitei, te peço desculpas”, disse Tatá ao cantor, em uma cena que, conduzida com humor, levantou um questionamento sério: quais os verdadeiros impactos do perdão na vida de uma pessoa?
Para a psicóloga Laís Mutuberria, especialista em neurociência do comportamento e saúde mental, guardar rancor é um fardo pesado. “Guardar ressentimentos mantém o corpo em estado constante de alerta, elevando níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e comprometendo sono, imunidade e até a saúde do coração”, explica. Ela enfatiza que perdoar não é esquecer a ofensa, mas se libertar da dor associada a ela.
Um dos pontos mais importantes do perdão, destacado por especialistas, é a diferença entre perdoar e reconciliar. A psicóloga Laís Mutuberria ressalta que é possível perdoar alguém sem ter que retomar o relacionamento ou até mesmo manter contato. “Se a pessoa deixou de planejar vingança e parou de desejar o mal do outro, se a mágoa do passado não consome mais sua energia mental e emocional, estas são formas de praticar o perdão”, diz ela.
Ou seja, perdoar é um movimento interno, uma decisão pessoal de libertação, que não exige que a outra parte peça desculpas ou mude seu comportamento.
Diversas pesquisas científicas reforçam os benefícios do perdão para a saúde:
Para a psicóloga Laís Mutuberria, o perdão devolve o controle sobre a vida. “Sem perdão, ficamos presos ao passado e à figura do outro. Com ele, abrimos espaço para novas experiências”, avalia. A psicóloga reforça que, embora seja um processo difícil, o perdão é um caminho de autoconhecimento que nos liberta da dor, permitindo um futuro de mais empatia e bem-estar emocional.
