Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Tata Werneck, Fiuk e Gkay: Psicóloga Explica a Importância do Perdão
TV / Análise

Tata Werneck, Fiuk e Gkay: Psicóloga Explica a Importância do Perdão

Da TV para a vida real: Entenda como o ato de perdoar beneficia sua saúde mental e física, de acordo com especialistas

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 10/09/2025, às 14h39

Fiuk, Tata Werneck e Gkay
Fiuk, Tata Werneck e Gkay - Foto: Reprodução / Multishow

A surpreendente reconciliação de Tata Werneck, Fiuk e Gkay no programa de TV Lady Night, do Multishow, traz à tona um debate que vai além das telas e atinge a saúde mental e física. Segundo especialistas, o perdão não é apenas um gesto simbólico, mas um processo psicológico profundo com benefícios comprovados.

O Gesto Que Viralizou na TV e a Importância do Perdão

O episódio da temporada do programa Lady Night exibido na última terça-feira, 9 de setembro, no Multishow, virou assunto nas redes sociais e na imprensa. Em um momento que parodiou o clássico Casos de Família, a apresentadora Tatá Werneck se reconciliou com Fiuk e Gkay, pondo fim a mágoas passadas. “Se te desrespeitei, te peço desculpas”, disse Tatá ao cantor, em uma cena que, conduzida com humor, levantou um questionamento sério: quais os verdadeiros impactos do perdão na vida de uma pessoa?

O Que a Ciência e a Psicologia Dizem Sobre Superar Mágoas

Para a psicóloga Laís Mutuberria, especialista em neurociência do comportamento e saúde mental, guardar rancor é um fardo pesado. “Guardar ressentimentos mantém o corpo em estado constante de alerta, elevando níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e comprometendo sono, imunidade e até a saúde do coração”, explica. Ela enfatiza que perdoar não é esquecer a ofensa, mas se libertar da dor associada a ela.

Perdoar não é Esquecer e Nem Reconciliar

Um dos pontos mais importantes do perdão, destacado por especialistas, é a diferença entre perdoar e reconciliar. A psicóloga Laís Mutuberria ressalta que é possível perdoar alguém sem ter que retomar o relacionamento ou até mesmo manter contato. “Se a pessoa deixou de planejar vingança e parou de desejar o mal do outro, se a mágoa do passado não consome mais sua energia mental e emocional, estas são formas de praticar o perdão”, diz ela.

Ou seja, perdoar é um movimento interno, uma decisão pessoal de libertação, que não exige que a outra parte peça desculpas ou mude seu comportamento.

Os Ganhos Comprovados de Quem Perdoa

Diversas pesquisas científicas reforçam os benefícios do perdão para a saúde:

  • Estudos mostraram que casais que se perdoavam registravam redução da pressão arterial.
  • Pacientes cardíacos mais propensos a perdoar tinham menos ansiedade, depressão e até níveis mais baixos de colesterol.
  • Pesquisas da Duke University identificaram que pessoas com HIV que perdoaram alguém tiveram aumento das células de defesa.
  • Um estudo do Luther College mostrou que pessoas capazes de perdoar incondicionalmente viviam mais do que aquelas que só perdoavam após um pedido de desculpas.

Para a psicóloga Laís Mutuberria, o perdão devolve o controle sobre a vida. “Sem perdão, ficamos presos ao passado e à figura do outro. Com ele, abrimos espaço para novas experiências”, avalia. A psicóloga reforça que, embora seja um processo difícil, o perdão é um caminho de autoconhecimento que nos liberta da dor, permitindo um futuro de mais empatia e bem-estar emocional.

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

FiukTata WerneckGKAY

