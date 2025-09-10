Tata Werneck, Fiuk e Gkay: Psicóloga Explica a Importância do Perdão

Da TV para a vida real: Entenda como o ato de perdoar beneficia sua saúde mental e física, de acordo com especialistas

A surpreendente reconciliação de Tata Werneck, Fiuk e Gkay no programa de TV Lady Night, do Multishow, traz à tona um debate que vai além das telas e atinge a saúde mental e física. Segundo especialistas, o perdão não é apenas um gesto simbólico, mas um processo psicológico profundo com benefícios comprovados.

O Gesto Que Viralizou na TV e a Importância do Perdão

O episódio da temporada do programa Lady Night exibido na última terça-feira, 9 de setembro, no Multishow, virou assunto nas redes sociais e na imprensa. Em um momento que parodiou o clássico Casos de Família, a apresentadora Tatá Werneck se reconciliou com Fiuk e Gkay, pondo fim a mágoas passadas. “Se te desrespeitei, te peço desculpas”, disse Tatá ao cantor, em uma cena que, conduzida com humor, levantou um questionamento sério: quais os verdadeiros impactos do perdão na vida de uma pessoa?

O Que a Ciência e a Psicologia Dizem Sobre Superar Mágoas

Para a psicóloga Laís Mutuberria, especialista em neurociência do comportamento e saúde mental, guardar rancor é um fardo pesado. “Guardar ressentimentos mantém o corpo em estado constante de alerta, elevando níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e comprometendo sono, imunidade e até a saúde do coração”, explica. Ela enfatiza que perdoar não é esquecer a ofensa, mas se libertar da dor associada a ela.

Perdoar não é Esquecer e Nem Reconciliar

Um dos pontos mais importantes do perdão, destacado por especialistas, é a diferença entre perdoar e reconciliar. A psicóloga Laís Mutuberria ressalta que é possível perdoar alguém sem ter que retomar o relacionamento ou até mesmo manter contato. “Se a pessoa deixou de planejar vingança e parou de desejar o mal do outro, se a mágoa do passado não consome mais sua energia mental e emocional, estas são formas de praticar o perdão”, diz ela.

Ou seja, perdoar é um movimento interno, uma decisão pessoal de libertação, que não exige que a outra parte peça desculpas ou mude seu comportamento.

Os Ganhos Comprovados de Quem Perdoa

Diversas pesquisas científicas reforçam os benefícios do perdão para a saúde:

Estudos mostraram que casais que se perdoavam registravam redução da pressão arterial.

Pacientes cardíacos mais propensos a perdoar tinham menos ansiedade, depressão e até níveis mais baixos de colesterol.

Pesquisas da Duke University identificaram que pessoas com HIV que perdoaram alguém tiveram aumento das células de defesa.

Um estudo do Luther College mostrou que pessoas capazes de perdoar incondicionalmente viviam mais do que aquelas que só perdoavam após um pedido de desculpas.

Para a psicóloga Laís Mutuberria, o perdão devolve o controle sobre a vida. “Sem perdão, ficamos presos ao passado e à figura do outro. Com ele, abrimos espaço para novas experiências”, avalia. A psicóloga reforça que, embora seja um processo difícil, o perdão é um caminho de autoconhecimento que nos liberta da dor, permitindo um futuro de mais empatia e bem-estar emocional.