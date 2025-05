Talitha Morete chora na TV ao falar de Tati Machado: ‘Difícil'

Talitha Morete fica com os olhos marejados ao contar ao vivo sobre o caso de Tati Machado, que perdeu o filho aos 8 meses de gestação

A apresentadora Talitha Morete não segurou a emoção e chorou ao vivo na TV na manhã desta quarta-feira, 14. O momento aconteceu no programa Mais Você, da Globo, no qual ela deu a notícia, ao lado de Fabricio Battaglini, sobre a perda gestacional de Tati Machado. Em um trecho, ela surgiu com os olhos cheios de lágrimas e com a voz embargada.

Fabricio começou a contar o que aconteceu. "Gente, ontem foi divulgada uma informação que nenhum de nós poderia imaginar, que é sobre a dor que sofreu a nossa companheira, a querida Tati Machado, e o marido dela, Bruno Monteiro, com a perda do filho Rael. E é com grande tristeza que a gente recebe a notícia e nós nos solidarizamos com o casal nesse momento que é tão difícil", disse ele.

E Talitha completou: "A Tati estava grávida de oito meses e foi surpreendida com essa notícia de tirar o chão. A nota divulgada por ela nas redes sociais diz que foi constatada a parada dos batimentos cardíacos do bebê e as causas ainda estão sendo investigadas. A Ana Maria falou com a Tati e também postou uma mensagem muito carinhosa onde ela disse que, ‘toda mulher que já sonhou, que já esperou, vai sentir junto com você esse luto silencioso, essa perda que não se explica, mas, minha menina, Deus só coloca no nosso caminho aquilo que de algum jeito a gente pode atravessar. Você é forte, é luz, é amor, e esse amor continua mesmo na ausência’. Ai, difícil, né?".

O apresentador também lamentou o ocorrido. "É um momento difícil. A gente nem consegue imaginar o quão difícil é, porque só quem vive isso sabe do que a gente está falando. Nesse momento, a Tati, o Bruno e a família precisam de privacidade, o que é mais do que compreensível. Então, nós aqui, do Mais Você, queríamos deixar o nosso abraço, a nossa solidariedade e o nosso amor. Tati, quando você voltar, tome o tempo que você precisar, a gente vai estar aqui de braços abertos para te esperar. Um beijo no coração de vocês".

Por fim, Talita encerrou: "Tati, a gente deseja do fundo do coração que Deus de te muita força e a gente tem certeza que o Brasil todo está numa corrente de carinho e amor com você, com o Bruno, com a sua família toda. Sinta-se abraçada, um beijo no seu coração e todo o amor do mundo para vocês".

