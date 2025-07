Tadeu Schmidt e Ana Clara estrelam nova campanha da Globo

Tadeu Schmidt e Ana Clara falam sobre terem realizado sonhos com o trabalho na Globo e gravam nova campanha pelos 100 anos do grupo de mídia

Os apresentadores Tadeu Schmidt e Ana Clara gravaram uma nova campanha para celebrar os 100 anos de Globo. O projeto enfatiza as duas gerações de apresentadores na celebração centenária e também as histórias construídas ao longo do tempo entre os profissionais e o público brasileiro.

Nos bastidores, os dois contaram sobre os sonhos que realizaram com o trabalho na Globo. “Eu assisto à Globo desde sempre. Quando pensei em fazer jornalismo, de cara sonhei em trabalhar aqui, mas nunca imaginei uma carreira tão longa e tão feliz. Estou chegando a 28 anos de Globo e é uma felicidade fazer parte dessa história”, disse Schmidt.

E Ana Clara contou a sua experiência: "Eu sonhei por anos em trabalhar na Globo. Conquistar esse espaço é um motivo de muito orgulho. Eu imagino um futuro brilhante, incrível, com muito entretenimento e de muita reinvenção".

A nova campanha da Globo entra no ar dia 30 de julho e terá mais três filmes, estrelados por Tadeu Schmidt, Ana Clara, Neusa Borges, Juan Paiva, Regina Casé e Paulo Vieira.

