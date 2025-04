Simone Mendes entrega convite para substituir apresentadora na TV; saiba quem

Uau! Em entrevista, a cantora Simone Mendes revelou que recebeu convite de duas emissoras para apresentar programa na televisão; veja os detalhes

Simone Mendes não tem se destacado apenas na música, mas também vem chamando a atenção em outras áreas do entretenimento. Durante a coletiva de lançamento de seu novo DVD, “Contando Sua História 2”, a cantora revelou que já recebeu convites tanto da Globo quanto do SBT para comandar programas na TV — chegando, inclusive, a ser cotada para substituir uma grande apresentadora da televisão brasileira.

“Ir para a TV todo sábado, domingo, aí não ia dar contar… Mas foi uma honra ser chamada. Tive que fazer escolhas na vida: ou vou apresentar ou vou cantar, e preferi continuar seguindo na estrada”, disse Simone Mendes.

Na sequência, ela revelou que substituiria um grande nome no SBT. “Fui convidada para assumir Eliana no SBT [em 2024]”, disparou a cantora, acrescentando que assumiria o posto nos domingos da emissora.

Carreira na música

Ainda durante a coletiva de imprensa, Simone Mendes fez questão de relembrar momentos marcantes de sua trajetória na música. Ela contou que, ainda na adolescência, deu os primeiros passos ao lado da irmã, Simaria, como backing vocal na banda de forró de Frank Aguiar. A experiência foi o pontapé inicial para o sonho que, anos depois, ganharia proporções nacionais.

O grande salto veio em 2012, quando a dupla Simone & Simaria lançou o DVD Bar das Coleguinhas, que rapidamente conquistou o Brasil com hits como Meu Violão e o Nosso Cachorro. No entanto, em 2022, as irmãs decidiram seguir caminhos diferentes.

Simone, que assumiu a carreira solo com entusiasmo, celebrou a própria trajetória. "Sou a primeira dupla a se separar e construir uma história que deu certo", declarou a artista.

A separação da dupla foi anunciada oficialmente no dia 18 de agosto de 2022. Posteriormente, Simone revelou em entrevista que a decisão de encerrar a dupla partiu de Simaria, que preferiu se afastar dos palcos para priorizar a vida pessoal e os filhos. Já Simaria, contou que as duas tinham objetivos diferentes na carreira.

