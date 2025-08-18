CARAS Brasil
  2. Sílvia Buarque surge em rara aparição com a filha Irene
TV / Família

Sílvia Buarque surge em rara aparição com a filha Irene

A atriz Sílvia Buarque foi vista em rara aparição pública ao lado da filha de 19 anos em sessão de cinema no Rio de Janeiro

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 18/08/2025, às 21h45

Sílvia Buarque
Créditos: Thiago Martins/ Agnews

A atriz Sílvia Buarque, de 56 anos, chamou atenção em uma rara aparição pública acompanhada da filha Irene Buarque Diaz, de 19 anos. As duas foram vistas deixando a sessão do documentário No Céu da Pátria Nesse Instante, exibido em um cinema na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro.

Com estilo descontraído, Sílvia vestia suéter azul e calça preta, enquanto Irene optou por jeans e blusa em tom rosê. A simplicidade e a sintonia entre mãe e filha chamaram a atenção dos presentes, já que ambas não costumam ser vistas juntas em público.

A última vez em que Irene havia ganhado destaque foi em 2024, quando Sílvia comemorou a aprovação da filha no vestibular. Na época, a atriz compartilhou uma foto da jovem com a prima Lia Buarque, celebrando o momento especial. “Minha caloura! Emocionante! Viva Irene. Aqui, com a lindona Lia Buarque”, escreveu a atriz nas redes sociais.

Silvia Buarque e Irene Buarque
Créditos : Thiago Martins/ Agnews

Silvia Buarque e Irene Buarque
Créditos : Thiago Martins/ Agnews

Silvia Buarque e Irene Buarque
Créditos: Thiago Martins/ Agnews

Aparições raras em público

A presença de Sílvia com a filha é uma presença incomum e até rara. Irene, estudante de teatro, é fruto do relacionamento da atriz com o também ator Chico Díaz. Ela herdou o nome da avó materna em A Grande Família, na qual Marieta Severo interpretava a personagem Irene.

Além disso, a jovem faz parte de uma extensa linhagem de artistas, com vários familiares conhecidos: é sobrinha do ator Enrique Díaz, tem um irmão paterno, Antonio Díaz, que também segue carreira artística, e é prima da atriz Clara Buarque, filha de Helena Buarque e Carlinhos Brown.

Apesar da tradição artística que atravessa gerações, Irene segue um caminho discreto. Pouco presente em eventos sociais e raramente vista em registros públicos, a jovem demonstra interesse nos estudos de teatro sem transformar isso em vitrine imediata para a mídia.

Essa postura reforça ainda mais a ideia de que suas aparições ao lado da mãe são acontecimentos de destaque, já que a família prefere manter os momentos privados longe dos holofotes.

Leia também: Filha de Chico Diaz e Silvia Buarque trabalha como voluntária no Festival do Rio

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

silvia buarqueirene buarque

