Série ‘Dias Perfeitos’ terá perspectiva inédita dos 2 protagonistas

Globoplay revela detalhe inédito sobre a versão audiovisual de ‘Dias Perfeitos’: público verá as perspectivas de Teo e Clarice

A série original Globoplay Dias Perfeitos estreia no dia 14 de agosto com uma proposta inovadora, trazendo uma adaptação do best-seller homônimo de Raphael Montes. Sob a direção geral de Joana Jabace, a obra apresenta uma narrativa que vai além do ponto de vista do protagonista Teo (Jaffar Bambirra), como na versão literária. Agora, a trama também mergulha na mente de Clarice (Julia Dalavia), construindo uma intrigante dualidade que faz o público questionar o que é real e o que é percepção.

O novo olhar sobre Clarice

De acordo com Claudia Jouvin, redatora final da série, incluir o ponto de vista de Clarice foi uma decisão fundamental para enriquecer a trama. "Trazer o ponto de vista da Clarice foi importante para a personagem não ser apenas uma vítima", explica Claudia. Ela complementa dizendo que a perspectiva de Clarice foi pensada cuidadosamente para manter a essência da personagem do livro, sem que ela se desviasse muito do que os fãs da obra já conheciam. Esse novo olhar permite que a personagem ganhe uma força e profundidade, sendo mais atual e complexa, apesar das adversidades que enfrenta na história.

A dualidade visual entre Teo e Clarice

Além da abordagem psicológica, a série também se destaca pela estética inovadora. A fotografia e os enquadramentos foram pensados para refletir a dualidade entre os personagens. Para Teo, a direção optou por movimentos de câmera mais precisos, que traduzem sua frieza, obsessão e perfeccionismo. Já para Clarice, os planos de câmera são mais vivos e instáveis, com o uso de estabilizadores e lentes macro, para passar a sensação de horror, medo e angústia que ela vive.

A série é dividida em quatro fases: Apresentação, Confinamento e Obsessão, Falsa Liberdade e Desfecho. Cada uma delas apresenta uma evolução estética e emocional, refletindo as transformações dos personagens e suas emoções. A fase inicial traz um cenário vibrante e realista, que aos poucos se transforma em algo mais inquietante, conforme as tensões e os sentimentos dos protagonistas se intensificam.

Produção e elenco de peso

Com produção da Anonymous Content BR, Dias Perfeitos traz um elenco de peso, com nomes como Debora Bloch e Fabíula Nascimento, interpretando as mães de Teo e Clarice, respectivamente. Outros talentos como Elzio Vieira, Julianna Gerais, Clarissa Pinheiro, Lee Taylor, Teca Pinheiro, Felipe Camargo, Giovanni Venturini, Heloísa Honein e Joana Castro também fazem parte do elenco, proporcionando uma narrativa rica e cheia de camadas.

A série promete não apenas entregar uma história de suspense e mistério, mas também provocar o público a refletir sobre temas como a obsessão, a percepção da realidade e a complexidade dos sentimentos humanos.