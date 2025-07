Serginho Groisman fala sobre os cuidados paliativos de Rita Lee

Em entrevista para o Conversa com o Bial, da Globo, Serginho Groisman comenta sobre quando recebeu notícia sobre tratamento paliativo de Rita Lee

Durante o “Conversa com o Bial”, da Globo, Serginho Groisman, do programa “Altas Horas”, marcou sua presença como convidado. Ao longo do bate-papo relembrou alguns fatos de sua trajetória, incluindo a homenagem do “Altas Horas” à cantora Rita Lee.

O episódio do programa, lançado em 15 de abril de 2023, homenageou a cantora um mês antes de seu falecimento devido a um câncer no pulmão aos 75 anos, em 8 de maio do mesmo ano. A homenagem à Rita Lee teve como auge o batizado do palco do programa em nome da rainha do rock brasileiro. Infelizmente, a cantora não pôde participar das gravações, mas assistiu ao programa, como compartilhou João Lee, um dos três filhos da artista.

O apresentador conta que sentia uma enorme vontade de homenageá-la: “Estava querendo há muito tempo fazer um especial para a Rita, sem saber da condição dela. Ninguém sabia. Um dia acordei e tive aquela sensação: 'Vamos fazer agora, com ou sem ela'", relembrou Serginho.

Após as gravações do “Altas Horas”, Serginho conta que conversou com a produtora de Rita Lee e foi assim que descobriu que estava em meio a um tratamento paliativo, tendo momentos de lucidez e outros não: “A produtora da Rita sentou comigo e contou que ela estava em cuidados paliativos, que tinha momentos de muita lucidez, outros não. [...] Durante a exibição do programa ela acordou e teve um despertar dela, uma coisa de muita emoção. Muita mesmo”.

Rita Lee e Serginho Groisman eram amigos próximos, tinham uma relação de admiração pelas carreiras e jornadas de ambos. Durante seu programa, o apresentador destacou diversas vezes a personalidade marcante da cantora e sua grande relevância para a cultura do país e para a indústria musical brasileira.

Em maio de 2023, quando a cantora faleceu, Serginho compareceu ao velório e publicou em suas redes sociais lamentando a perda de sua amiga e artista.

