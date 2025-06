Serginho Groisman comenta homenagem do filho na TV: 'Me emocionei muito'

O apresentador Serginho Groisman falou sobre a surpresa emocionante feita pelo filho, Thomas, em programa especial de aniversário

O 'Altas Horas' de sábado, 28, entregou bastante emoção ao público e a Serginho Groisman, apresentador da atração. O comunicador, que completou 75 anos de vida, foi homenageado pela TV Globo com um programa dedicado a sua trajetória pessoal e profissional.

Em meio aos convidados, Serginho recebeu uma visita mais que especial: o filho Thomas Groisman, de 10 anos. Além de aparecer no palco do programa para dar um abraço no pai, o menino gravou a abertura da atração e encantou os telespectadores ao dar um verdadeiro show de carisma e fofura.

Em entrevista ao 'gshow', o apresentador falou sobre a surpresa do herdeiro, que ficará para sempre na memória: "Ele foi para Globo e contou minha história de forma rápida que é a abertura do programa de aniversário, ficou lindo, não paro de ver. Me emocionei muito, me segurei para não chorar, raramente choro em público ", declarou.

Na sequência, Serginho Groisman contou que Thomas gosta de acompanhar as gravações do 'Altas Horas'. " Ele vai para o programa para se divertir, só que quando ele chega lá, parece que ele chega em casa, é engraçado ", disse o comunicador, ressaltando o carisma do pequeno.

" O que ele percebe é que estou recebendo as pessoas e ele como filho pode receber também. Ele cumprimenta todo mundo, dança, mas depois não quer ver na TV, não faz questão, quer só se divertir lá", concluiu Serginho Groisman.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Serginho Groisman (@serginhogroisman)

Como foi a homenagem do filho de Serginho Groisman?

Serginho Groisman, que ganhou uma edição do programa dedicado ao seu aniversário, recebeu Thomas no palco logo após a produção rodar um vídeo do pequeno falando sobre a trajetória do pai. O menino encantou os telespectadores ao dar um verdadeiro show de carisma e fofura.

"Olha só essa história. Desde pequenininho o meu papai já gostava de arte. Vovô Luiz e vovó Ana levavam ele ao cinema aqui em São Paulo e foi aí que ele começou a gostar muito de filmes e de televisão. Quando ficou maior, fez um monte de coisas legais. [...] Sempre deu espaço para todo mundo, de todas as cores, jeitos, estilos e músicas", declarou o filho de Groisman; veja o vídeo completo!

Leia também: Serginho Groisman comemora aniversário de Faustão com homenagem: ‘Amigo de todos’