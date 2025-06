Serginho Groisman cai no choro com homenagem do filho no Altas Horas

Ele cresceu! Filho de Serginho Groisman fez uma aparição no programa 'Altas Horas' em comemoração aos 75 anos do apresentador

O apresentador Serginho Groisman viveu um momento bastante emocionante ao lado do filho, Thomas Groisman. O comunicador, que completa 75 anos de vida neste domingo, 29, ganhou uma bela homenagem do herdeiro de 10 anos durante o 'Altas Horas' exibido na noite de sábado, 28.

Serginho, que ganhou uma edição do programa dedicado ao seu aniversário, recebeu Thomas no palco logo após a produção rodar um vídeo do pequeno falando sobre a trajetória do pai. O menino encantou os telespectadores ao dar um verdadeiro show de carisma e fofura.

"Olha só essa história. Desde pequenininho o meu papai já gostava de arte. Vovô Luiz e vovó Ana levavam ele ao cinema aqui em São Paulo e foi aí que ele começou a gostar muito de filmes e de televisão. Quando ficou maior, fez um monte de coisas legais. [...] Sempre deu espaço para todo mundo, de todas as cores, jeitos, estilos e músicas ", declarou o filho de Groisman.

Bastante emocionado, o apresentador do 'Altas Horas' não conseguiu segurar as lágrimas e caiu no choro com a homenagem do herdeiro. Nas redes sociais, diversos internautas comentaram o show de fofura que o pequeno deu em frente às câmeras.

"O filho do Serginho, gente, que fofura, a cara dele! Já temos o próximo Groisman", escreveu um telespectador. "O filho do Serginho Groisman é tão fofo, que vontade de explodir", disse outro. "Gente, que lindo o filho do Serginho Groisman apresentando a abertura do Altas Horas hoje", se derreteu um terceiro.

Confira a homenagem do filho de Serginho Groisman:

Um pouco da história do @oserginho contada pelo Thomas. Muito fofo!#altashoras Aniversário do Serginho pic.twitter.com/LbackrtZUe — Tiago Pereira (@Tiagupereira) June 29, 2025

Serginho Groisman homenageia Faustão

Em maio deste ano, Serginho Groisman homenageou seu amigo e colega de profissão Fausto Silva, mais conhecido como Faustão, que completou 75 anos de vida.

Em suas redes sociais, o apresentador do Altas Horas, programa da TV Globo, publicou uma foto e escreveu na legenda: "Hoje é aniversário de meu amigo e amigo de todos: Fausto Silva. Faustão: saúde, saúde, saúde, saúde e muitas alegrias pela frente", comentou.

