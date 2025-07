Seguro do avião de Marília Mendonça: O que familiares das vítimas disseram

Familiares das vítimas que morreram no mesmo acidente de Marília Mendonça detalharam suposto acordo com a mãe da cantora

Nos últimos dias, o nome de Dona Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça (1995-2021), ficou entre os assuntos mais comentados após vir à tona a suposta divisão do seguro do acidente de avião no qual vitimou a cantora e outras 4 pessoas.

Segundo o jornalista Ricardo Feltrin, a família de Marília teria ficado com 50% do valor do seguro, enquanto o restante foi dividido entre os herdeiros das demais vítimas. No último domingo, 13, o 'Domingo Espetacular', da Record TV, entrevistou alguns familiares das pessoas que faleceram no acidente aéreo para esclarecer o assunto.

Durante a reportagem, George Freitas, pai de Henrique Bahia, produtor da artista que a acompanhava no voo, e Euda Dias, ex-mulher de Geraldo, o piloto da aeronave, dona Ruth teria sugerido que, por Marília Mendonça ser uma cantora de sucesso, deveria ficar com um valor maior do seguro.

Segundo o pai de Henrique Bahia, todos acabaram aceitando o acordo por receio de ficar sem a indenização. " Ou a gente recebia logo e dava continuidade à vida ou iniciava uma briga [judicial] e se espera anos para ganhar mais ou nem ganhar, ganhar a mesma coisa ", justificou ele.

" Já chegaram na reunião dizendo que por causa do status socioeconômico da Marília ela deveria receber 1 milhão de dólares. A gente achou que estava errado, que todo mundo deveria receber igual. Os advogados da Marília chegaram a juntar um documento de 28 páginas para afirmar que ela tinha um rendimento mensal de R$ 10 milhões e que, por isso, a família dela, o Léo [filho], deveria receber 1 milhão de dólares dessa indenização ", completou.

Dona Ruth fala sobre o seguro do avião

Mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth falou sobre a divisão do valor do seguro do avião após as mortes da cantora e outras quatro pessoas. Em entrevista ao Fantástico, da Globo, ela negou que tenha pedido para que a parcela em nome de sua filha fosse maior do que das outras vítimas e garantiu que foi uma decisão tomada pelo juiz que analisou o caso.

" Eu não conversei com nenhuma daquelas pessoas. O doutor chegou, meu advogado, e falou: O juiz entendeu que tem que ser feito assim e assim. Ele entendeu que a maior parte a Marília tem que receber. [Decisão] do juiz”, disse ela, que ainda destacou que perdeu dois familiares no acidente de avião. "O povo só esquece que eu tinha um irmão ali também, não era só minha filha não. Naquele dia morreu meu irmão também. Eu estava vivendo o luto duas vezes ”.

Inclusive, o advogado dela, Robson Cunha, afirmou que Dona Ruth não participou de conversas sobre o seguro do avião com as famílias das outras vítimas; confira mais detalhes!

