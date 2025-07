SBT rompe o silêncio após rumores envolvendo Leo Dias

Climão?! SBT emite comunicado oficial após surgirem rumores sobre a ausência de Leo Dias no programa Fofocalizando nesta semana

A área de comunicação do SBT emitiu uma nota oficial sobre os rumores envolvendo o apresentador e colunista Leo Dias. Os boatos diziam que a emissora teria proibido a inserção do logotipo da LeoDiasTV no programa Fofocalizando, que é comandado pelo jornalista ao lado de outros comunicadores.

No entanto, a emissora negou os rumores e ainda se pronunciou sobre a ausência de Leo Dias na atração nos próximos dias. A nota informou que ele está de folga e volta ao seu posto na próxima semana.

"Não procede a informação de que o SBT proibiu a inserção do logotipo da Leo Dias TV nas exibições de suas matérias. Porém, a emissora e o jornalista irão criar um padrão de plano de negócio de inserções da marca durante o programa Fofocalizando. Informamos ainda que Leo Dias já estava com dias de folga programados a partir de hoje e retornará na próxima semana", informaram.

Os rumores sobre Leo Dias começaram na tarde de terça-feira, 1º, quando os internautas apontaram que ele estaria “abatido" durante o Fofocalizando. Os telespectadores perceberam que ele estaria mais cabisbaixo durante a atração na TV aberta.

SBT anuncia a saída de Leon Abravanel

No início da semana, a área de comunicação do SBT emitiu um comunicado para informar a saída de Leon Abravanel do cargo na Superintendência de Criação e Produção de Conteúdo.

"O SBT anuncia que após muitos anos de contribuições e realizações, Leon Abravanel, em comum acordo com o SBT, deixa a Superintendência de Criação e Produção de Conteúdo. Agradecemos ao Leon por todo empenho e profissionalismo frente às produções do SBT por 45 anos, construindo uma carreira sólida e sempre contribuindo de forma positiva com a emissora. Seguimos contando com o Leon no relacionamento com os artistas. O cargo de Superintendente de Criação e Produção de Conteúdo passa a ser ocupado interinamente por Rinaldi Faria, que possui ampla experiência em produção, criação de conteúdo e negócios. O Grupo agradece a Leon Abravanel por toda a sua dedicação na construção da história do SBT", informaram.

A nota ainda trouxe uma declaração de Daniela Beyruti, CEO SBT. “O Leon sempre foi uma pessoa extremamente fiel, íntegra, leal e parceira tanto do SBT quanto da nossa família. Conviveu por muitos anos na linha direta com meu pai e ajudou a construir a nossa história. Somos eternamente gratas a ele por tudo que ele fez e por quem ele é”, afirmou.