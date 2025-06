SBT demite Clóvis Monteiro, âncora do Tá na Hora no Rio de Janeiro

A emissora decide encerrar o contrato com o jornalista Clóvis Monteiro, que comandava o noticioso local carioca desde março do ano passado

Nesta terça-feira, 10, o SBT demitiu o jornalista Clóvis Monteiro, âncora do Tá na Hora no Rio de Janeiro . O titular do noticioso comandava a edição local carioca desde março do ano passado. Felipe Macedo, o Macedão da Chinelada, também foi desligado da edição paulistana do programa após apenas um dia no comando da atração . As informações são da coluna Outro Canal, do F5.

Monteiro só foi notificado sobre a sua demissão horas antes de apresentar o noticioso, às 18h30, e foi substituído pela repórter Bianca Andrade. A editora-chefe do Tá na Hora, Melissa Santos, também foi desligada e outros nomes devem ser demitidos nos próximos dias.

Motivo das demissões

As demissões em massa na emissoram visam alavancar a audiência na capital fluminense. Isso porque o SBT não faz o mesmo sucesso no Rio de Janeiro como faz entre os paulistas. A exemplo, o canal raramente consegue mais do que três pontos na audiência carioca, com exceção da grade dominical.

Carreira de Clóvis Monteiro

Conhecido pelos cariocas por seu trabalho no rádio, Clóvis Monteriro comanda um matinal diário, que leva seu nome, na Super Rádio Tupi, das 8h às 10h. Antes de trabalhar no SBT, ele esteve na Manchete, Record e Rede TV!

Ele estreou no SBT em 2022, quando apresentou o SBT Rio 2ª Edição.

