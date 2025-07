SBT confirma a parceria com Boninho e oficializa The Voice na programação

O diretor de TV Boninho é o novo showrunner do The Voice Brasil, cuja nova temporada começa a ser gravada em setembro, segundo comunicado da emissora

O diretor de TV Boninho foi oficializado na manhã desta sexta-feira, 18, como o novo showrunner do The Voice Brasil. As gravações da nova temporada estão previstas para começar em setembro, conforme comunicado divulgado pela emissora à imprensa.

“É uma alegria ver um programa que ajudamos a consolidar de volta. Ter o Disney+ e o SBT apostando no projeto com a gente, ambas sendo palco de uma parceria inédita de exibição, que mostra um olhar extremamente atual com seu público, é algo muito bacana. O The Voice Brasil é isso: um reality show que agrega e que tem um espaço garantido no coração de quem ama esse formato. Estamos voltando para ser um momento de leveza, de muita música, alegria e emoção, com vozes para encantar o Brasil”, celebrou Boninho.

O SBT anunciou que a nova fase do The Voice Brasil será realizada em parceria com o Disney+, com exibição simultânea nos dois canais. Após cada episódio semanal, o público ainda poderá conferir um conteúdo de aproximadamente 20 minutos no Disney+. Todos os programas também ficarão disponíveis na íntegra na plataforma.

Por enquanto, o SBT ainda não revelou a data de estreia e quais serão os técnicos dos times do programa. Vale lembrar que Boninho deixou a TV Globo oficialmente no dia 22 de dezembro de 2024, após mais de 40 anos de trabalho na emissora. O fim do contrato, no entanto, foi revelado publicamente em setembro do mesmo ano.

Visita especial ao SBT

Antes de ser anunciado na emissora, Boninho revelou que fez uma visita especial ao SBT. Além de rever amigos que trabalham na emissora, Boninho aproveitou o passeio para prestigiar a vaga de Silvio Santos (1930-2024) no estacionamento da empresa. No vídeo compartilhado, o marido da apresentadora Ana Furtado mostrou o chão do local, que possui o nome do comunicador escrito em amarelo e uma estrela vermelha. Veja como foi!

