Sandy se desafia em nova fase como apresentadora: 'Era uma vontade antiga'

Com o programa Nesse Canto Eu Conto, Sandy estreia nesta quarta-feira, 25, às 18h30, e promete conversas inspiradoras com grandes vozes femininas

Dona de uma carreira longeva, Sandy (42) segue em busca de novos desafios. Nesta quarta-feira, 25, a cantora assume uma nova posição e estreia como apresentadora de seu próprio programa, Nesse Canto Eu Conto, um desejo antigo da artista.

A cantora diz que, desde a gravação de Nós, Voz, Eles, em 2018 e 2022, ela percebeu sua afinidade com a apresentação. No projeto, Sandy recebia convidados em seu estúdio para aprender, ensaiar e gravar músicas com ela —o que será um pouco diferente em seu novo programa, que terá exibição semanal às 18h30 no Multishow e também será disponibilizado no Globoplay Premium.

"Já era uma vontade antiga que eu tinha de ter um programa meu, um espaço meu", conta, em entrevista à CARAS Brasil. A partir desta quarta, ela receberá convidadas como Ivete Sangalo, Ana Castela, Liniker, Vanessa da Mata e Paula Toller, e promete unir seus conhecimentos musicais com histórias únicas para compartilhar com o público.

Mesmo assim, ela não esconde que o momento também a tirou da sua zona de conforto. "É bastante desafiador, é muita coisa para pensar ao mesmo tempo, é um desafio enorme. Eu acabava o dia já bem cansada, porque é um hiperfoco, uma atenção plena que a coisa exige em muitos detalhes ao mesmo tempo, e isso é realmente desafiador, mas é também uma delícia, eu amei."

Abaixo, Sandy dá mais detalhes de sua nova fase na carreira, revela o impacto do trabalho em sua trajetória e conta como foi dividir o estúdio com grandes vozes femininas da música brasileira. Leia trechos editados da conversa.

Qual foi o seu maior desafio em assumir o papel de apresentadora?

Eu acho que o maior desafio em assumir o papel de apresentadora é, na verdade, tudo o que envolve apresentar um programa. Eu estou acostumada a atuar, a cantar e tudo mais, mas quando você apresenta, você tem que conduzir. E conduzir um programa tem um roteiro, tem os quadros, o programa tem quadros fixos que eu queria contemplar, não queria deixar de fazer nada do que estava combinado e ainda fazer de maneira natural diante das câmeras, prestar atenção na minha postura sentada, ficar bem para a câmera. Eu presto atenção em tudo, na luz, na posição das câmeras, tinha um ponto no meu ouvido, então às vezes preciso ouvir o que a diretora quer, o que ela quer pedir e ainda conduzir a entrevistada de uma maneira que seja gentil, delicada, sem cortar a pessoa e deixando ela à vontade e você. Parecer a vontade também, com tudo isso que você tem que estar na cabeça, administrando tudo. É bastante desafiador, é muita coisa pra pensar ao mesmo tempo, mas é uma delícia, é um desafio enorme. Eu acabava o dia já bem cansada, porque é um hiperfoco, né, é uma atenção plena que a coisa exige em muitos detalhes ao mesmo tempo, e isso é realmente desafiador, mas é também uma delícia, eu amei.

Como foi dividir o microfone com Ivete logo no primeiro episódio?

Dividir o microfone com a Ivete é sempre maravilhoso. Ivete é uma alguém que eu admiro demais como pessoa, como artista, como cantora, como tudo, em todos os papéis. E foi uma honra tê-la no meu programa, ela não foi a primeira gravação. A gente gravou fora de ordem, mas em qualquer ordem, em qualquer situação, em qualquer papel em que a gente esteja ali com a Ivete, é sempre um grande prazer e uma honra, ela é maravilhosa. A Ivete sempre sobra, ela entrega tudo e mais um pouco. Sempre que ela assume algum compromisso, ela dá muito mais do que promete. Então foi incrível dividir de novo o microfone com ela e ter a Ivete como entrevistada no meu programa.

Teve alguma conversa que te fez repensar algo na sua trajetória?

Não, não teve uma. Acho que todas as conversas me fizeram repensar coisas da minha trajetória, porque é uma vida muito parecida que a gente tem. A gente passa por problemas muito parecidos, os momentos de tensão, de tristeza, de glória, de conquistas, são parecidos, né? Cada uma do seu jeito, cada uma ali no seu roteirinho de vida, cada uma no seu tempo também, principalmente, mas a gente passa por coisas muito parecidas. Então, é por isso que o programa também é uma conversa, mais do que um programa de entrevistas, é um programa de conversa, porque acaba que vira uma troca, né? A pessoa fala uma coisa que me remete a algo que eu já vivi, aí eu comento e aí eu respondo e a outra pessoa responde em cima disso. Então, é uma troca muito rica, muito interessante para a gente que está ali vivendo, eu espero que para o público também.

O que você descobriu sobre si mesma nesse novo lugar de entrevistadora?

Acho que eu descobri que eu gosto muito disso, mas na verdade já era uma vontade antiga que eu tinha de ter um programa meu, um espaço meu. Desde que eu fiz o meu projeto Nós, Voz, Eles, o 1 em 2018 e depois em 2022 o 2, desde que eu fiz esses projetos em que eu recebia convidados no meu estúdio para aprender a música, ensaiar a música comigo e depois no final gravar, eu já estava ali como anfitriã, já senti essa veia de apresentadora, sendo anfitriã de outros artistas no meu estúdio. Então eu já tinha uma vontade de ter um espaço assim de conversa fazia tempo e aí fazendo ali, botando a mão na massa mesmo, trazendo ali para o concreto, né? Eu descobrir, gosto muito disso e eu vi que eu tava certa quando eu fiquei com vontade.

Se pudesse convidar uma artista internacional para o programa, quem seria?

Se eu pudesse convidar uma artista internacional para o programa, seria alguma das que eu mais admiro, né? Eu tenho várias cantoras que eu admiro muito e talvez começaria com Sarah McLachlan ou com Nora Jones ou com Madison Cunningham. Uma dessas três eu infartaria. Se eu pudesse entrevistar e cantar com qualquer uma delas.

Quais foram os principais critérios para escolher as canções?

Eles foram muito simples. Como o programa tinha uma homenageada por episódio, a gente propunha para que ela escolhesse alguém para homenagear, e dessa cantora homenageada a pessoa escolheria então uma música. E aí cada convidada escolheu uma música e me perguntou e eu só fui lá e cantei ou aprendi a música, né, músicas que eu ainda nunca tinha cantado, que eu não sabia cantar e eu aprendi só para poder cantar com essas convidadas. Então algumas músicas não foram inéditas para mim no sentido de, eu já tinha cantado anteriormente, e outras eu cantei pela primeira vez e foi muito gostoso. Eu acho que deu uma sinergia muito boa com cada uma das cantoras, eu me senti muito bem, muito feliz de dividir os vocais com elas.

Como foi o seu processo de preparação para apresentar o programa?

Eu acho que conhecer a entrevistada ajuda, porque eu, quando conheço a história da pessoa um pouco, eu fico mais segura de abordar questões do passado, às vezes coisas que eu já sei que ela viveu, ou mesmo que eu vivi junto com aquela pessoa e que podem enriquecer o programa. Então, outras pessoas de quem eu sabia muito pouco eu tive que estudar mais, eu tive que me inteirar mais, né? Tive que buscar mais informações para poder estar ali preparada, me sentir preparada. Com as outras pessoas cuja história eu já conhecia, eu já cheguei mais segura, me sentindo mais preparada por causa disso.

