Sandy fala sobre relacionamento: ‘Eu me entrego muito’

Apaixonada novamente, Sandy entrega como é sua postura em um relacionamento em trecho do programa Nesse Canto Eu Conto, do Multishow

O segundo episódio do programa Nesse Canto Eu Conto, do Multishow, trouxe relações mais intimistas da cantora Sandy, que é a apresentadora da nova atração. No episódio com Liniker nesta quarta-feira, 2, elas falaram sobre relacionamentos e Sandy aproveitou para revelar qual é a sua postura em uma relação.

Em um trecho da atração, a cantora disparou: " Eu me entrego muito em um relacionamento ”, mas não citou nomes ou momentos da vida afetiva. Além disso, ela comentou sobre ter sua vida pautada pelo amor romântico em algumas ocasiões e que já quis que fosse menos entregue. "Até me incomoda ver o quanto minha vida é pautada pela questão do amor romântico. Isso é uma coisa muito grande às vezes, que às vezes eu até queria que fosse menos, sabe?", declarou.

Em um momento da conversa, Sandy ficou emocionada e com os olhos cheios de lágrimas ao ouvir Liniker falar sobre como vê o amor. "O amor, para o artista, é o momento mais sublime. É quem vai dar carinho depois das 40 mil pessoas para quem você cantou numa noite. Quem vai ser seu colo? Muitas vezes é o ar condicionado frio do hotel. Não é que é um amor-chaveiro. Não é isso. Mas é quem vai cuidar da nossa simplicidade, porque às vezes é difícil ser simples", contou.

Para encerrar o assunto, Sandy disse que não teme se jogar nos sentimentos. "Não dá tempo de não se entregar. A gente vai ficar vivendo as coisas pela metade?”, questionou.

Mais detalhes

Em outros momentos do programa, a cantora contou que se inspira na própria vida para suas composições, mas também mistura as histórias das canções com referências externas. “Eu faço música para me curar”, contou ela, que ainda citou a música Você Pra Sempre (Inveja), de Sandy & Junior, como uma de suas favoritas da carreira em dupla.

Vale lembrar que o programa Nesse Canto Eu Conto foi gravado em 2024, quando Sandy já era alvo de rumores do início do romance com Pedro Andrade. Porém, eles só assumiram o namoro publicamente em maio de 2025, quando foram flagrados indo juntos ao teatro.

Atualmente, a cantora está em hiato da carreira solo. Ela encerrou a sua turnê de shows em 2024 e ainda não tem previsão de quando retorna aos palcos ou lançará novos projetos. Ela aproveita o seu período sabático para curtir a família e fazer outros trabalhos, como o programa no Multishow e ações publicitárias.