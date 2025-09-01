Saiba quem vai assumir a bancada do Jornal Hoje após saída de César Tralli

Com César Tralli assumindo a bancada do Jornal Nacional após a saída de William Bonner, veja quem vai assumir a apresentação do Jornal Hoje

A Globo anunciou, nesta segunda-feira, 1º, uma série de mudanças importantes no seu quadro de apresentadores. As alterações envolvem os principais telejornais da emissora e dão início a um novo ciclo para o jornalismo do grupo.

As mudanças foram desencadeadas após a confirmação da saída de William Bonner da bancada do Jornal Nacional. Depois de quase três décadas à frente do principal telejornal do país, Bonner deixará a apresentação e a função de editor-chefe em novembro de 2025.

Em entrevista ao O Globo, ele explicou o motivo da decisão: “Não estou pronto para me aposentar, só estava precisando mudar de ares e ter uma rotina nova”. O jornalista continuará na emissora e passará a integrar o Globo Repórter, ao lado de Sandra Annenberg.

Mudanças na bancada do Jornal Hoje

Com a saída de César Tralli para o Jornal Nacional, a Globo promoveu ajustes internos que envolvem o Jornal Hoje e o Hora Um. Tralli, que dividirá a bancada com Renata Vasconcellos, dará espaço para um novo titular no telejornal vespertino.

Na reformulação, Roberto Kovalick será o novo apresentador do Jornal Hoje. Com carreira consolidada na Globo desde o final dos anos 1980, Kovalick acumula passagens por grandes coberturas nacionais e internacionais e já atuou como correspondente em Tóquio e Nova York. Antes da nomeação, ele estava à frente do Hora Um.

O posto deixado por Kovalick será assumido por Tiago Scheuer, que passa de repórter a apresentador, ficando responsável pelo jornal que abre a programação diária da emissora.

Em depoimento, Renata Vasconcellos falou sobre a despedida de Bonner e a chegada de Tralli: “Depois de mais de uma década de parceria incansável com William Bonner, é com imenso prazer que recebo César Tralli nessa nova etapa. Que sorte a minha poder trabalhar com profissionais que representam o melhor do telejornalismo brasileiro”, declarou.

As alterações marcam um novo capítulo para o jornalismo da Globo e definem o futuro das principais bancadas da emissora.

