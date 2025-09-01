CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. TV
  2. Saiba quem vai assumir a bancada do Jornal Hoje após saída de César Tralli
TV / Jornalismo

Saiba quem vai assumir a bancada do Jornal Hoje após saída de César Tralli

Com César Tralli assumindo a bancada do Jornal Nacional após a saída de William Bonner, veja quem vai assumir a apresentação do Jornal Hoje

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 01/09/2025, às 20h28

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
César Tralli
César Tralli - Foto: Globo / Fábio Rocha

A Globo anunciou, nesta segunda-feira, 1º, uma série de mudanças importantes no seu quadro de apresentadores. As alterações envolvem os principais telejornais da emissora e dão início a um novo ciclo para o jornalismo do grupo.

As mudanças foram desencadeadas após a confirmação da saída de William Bonner da bancada do Jornal Nacional. Depois de quase três décadas à frente do principal telejornal do país, Bonner deixará a apresentação e a função de editor-chefe em novembro de 2025.

Em entrevista ao O Globo, ele explicou o motivo da decisão: “Não estou pronto para me aposentar, só estava precisando mudar de ares e ter uma rotina nova”. O jornalista continuará na emissora e passará a integrar o Globo Repórter, ao lado de Sandra Annenberg.

Mudanças na bancada do Jornal Hoje

Com a saída de César Tralli para o Jornal Nacional, a Globo promoveu ajustes internos que envolvem o Jornal Hoje e o Hora Um. Tralli, que dividirá a bancada com Renata Vasconcellos, dará espaço para um novo titular no telejornal vespertino.

Na reformulação, Roberto Kovalick será o novo apresentador do Jornal Hoje. Com carreira consolidada na Globo desde o final dos anos 1980, Kovalick acumula passagens por grandes coberturas nacionais e internacionais e já atuou como correspondente em Tóquio e Nova York. Antes da nomeação, ele estava à frente do Hora Um.

O posto deixado por Kovalick será assumido por Tiago Scheuer, que passa de repórter a apresentador, ficando responsável pelo jornal que abre a programação diária da emissora.

Em depoimento, Renata Vasconcellos falou sobre a despedida de Bonner e a chegada de Tralli: “Depois de mais de uma década de parceria incansável com William Bonner, é com imenso prazer que recebo César Tralli nessa nova etapa. Que sorte a minha poder trabalhar com profissionais que representam o melhor do telejornalismo brasileiro”, declarou.

As alterações marcam um novo capítulo para o jornalismo da Globo e definem o futuro das principais bancadas da emissora.

Leia também: É oficial! William Bonner sai do Jornal Nacional e Cesar Tralli assume o telejornal

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

César TralliJornal HojeRoberto Kovalick
César Tralli César Tralli   

Leia também

Jornalismo

Fátima Bernardes - Foto: Globo / Leo Rosario

Fátima Bernardes se pronuncia sobre saída de William Bonner do JN

Decisão

William Bonner no Jornal Nacional - Foto: Reprodução / Globo

William Bonner explica decisão de sair do Jornal Nacional: ‘A conta não estava fechando’

Amor

William Bonner e Natasha Dantas - Foto: Reprodução / Instagram

Esposa de William Bonner fala sobre mudança na carreira dele: ‘Estou contigo!’

Pessoal

Alexandre Nero - Foto: Reprodução / Instagram

Alexandre Nero compartilha fotos raras da família; confira

Novidade

César Tralli - Foto: Reprodução / Globo

César Tralli comemora desafio de assumir o Jornal Nacional: ‘Honrado'

Flagra

João Guilherme e Bruna Marquezine - Foto: Thiago Martins / AgNews

João Guilherme e Bruna Marquezine são vistos juntos em restaurante no RJ

Últimas notícias

Fátima BernardesFátima Bernardes se pronuncia sobre saída de William Bonner do JN
William Bonner no Jornal NacionalWilliam Bonner explica decisão de sair do Jornal Nacional: ‘A conta não estava fechando’
Gustavo MiotoGustavo Mioto revela que será tio pela primeira vez
William Bonner e Natasha DantasEsposa de William Bonner fala sobre mudança na carreira dele: ‘Estou contigo!’
Kate Middleton e Príncipe WilliamPríncipe William e Kate vão pagar aluguel exorbitante em nova mansão
Jair Oliveira revelou que Jair Rodrigues era um homem alegre e afetuosoJair Oliveira entrega sobre relação com o pai: 'Certamente me influenciou'
Rosana Beni celebra seu aniversário em grande estiloRosana Beni celebra seu aniversário em grande estilo
César TralliSaiba quem vai assumir a bancada do Jornal Hoje após saída de César Tralli
Christiane Torloni contou que a mãe Monah Delacy está bem e se recuperou de forma rápida após um AVCMédico explica quadro da mãe de Christiane Torloni e relação com a idade: 'Ainda mais intenso'
Carolina DieckmannCarolina Dieckmmann defende filho após polêmica e nutrólogo explica: 'A chave está no equilíbrio'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade