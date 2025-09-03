Saiba quem são os filhos de William Bonner que moram no exterior

Dois dos trigêmeos de William Bonner e Fátima Bernardes moram fora do país e decisão do jornalista de deixar o JN teve relação direta com isso

William Bonner surpreendeu o público ao anunciar que vai deixar o Jornal Nacional em novembro, após quase 30 anos no comando do telejornal. O jornalista revelou que deseja dedicar mais tempo à vida pessoal, especialmente aos três filhos, frutos de seu antigo relacionamento com Fátima Bernardes. A distância pesou na decisão, já que dois deles vivem atualmente na Europa.

Durante o comunicado, Bonner contou que esse plano vem sendo amadurecido desde a pandemia. “A minha decisão de mudar de atividade já tem cinco anos. Ela surgiu no momento em que muita gente também repensou a vida profissional, quando a pandemia estava lá no auge”, disse ele. Segundo o apresentador, foi nesse período que percebeu que precisava reorganizar prioridades para não perder momentos importantes com a família.

Laura e Vinicius Bonemer

Laura Bonemer optou por seguir uma carreira voltada para a gestão de pessoas e negócios. Formada em Psicologia pela PUC-Rio, ela se mudou para a França para dar continuidade aos estudos. Em março de 2025, concluiu o mestrado em Recursos Humanos e Gestão de Empresas Internacionais pela Grenoble École de Management.

Ainda no Brasil, Laura chegou a trabalhar brevemente na TV Globo, atuando na produção dos programas Big Brother Brasil e The Voice Kids. Hoje, mora na França e atua como especialista em aquisição de talentos na multinacional L'Oréal, consolidando sua carreira na área de recursos humanos.

Já Vinicius, o único filho homem de Bonner e Fátima, também escolheu viver na França. Ele se formou em Engenharia da Computação pela PUC-Rio e, logo depois, se mudou para Paris, onde concluiu uma pós-graduação na Télécom ParisTech e um mestrado em Gestão, Inovação e Transformação Digital pela Sciences Po.

Atualmente, trabalha como gerente de produto na capital francesa, cargo que ocupa desde 2022. Apesar de ter mais de 100 mil seguidores no Instagram, o jovem prefere manter discrição sobre sua vida pessoal e não atualiza o perfil há anos.

Beatriz Bonemer, a única filha no Brasil

Beatriz, conhecida como Bia, decidiu permanecer no Brasil e trilhou um caminho diferente dos irmãos. Formada em Design, construiu uma carreira sólida como influenciadora digital, somando mais de 500 mil seguidores no Instagram. Ela compartilha sua rotina com frequência e já viralizou ao cantar pagode em um vídeo que ultrapassou um milhão de visualizações.

Mesmo considerando o canto um hobby, Bia faz aulas há anos e descreve a prática como uma forma de “terapia”. Entre os trigêmeos, é a mais ativa nas redes sociais e se tornou uma figura bastante conhecida no ambiente digital.

