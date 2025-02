Saiba quem é Pâmela Lucciola, substituta de Cátia Fonseca, na Band

Em entrevista para CARAS, Pâmela Lucciola, substituta de Cátia Fonseca, fala sobre vida pessoal, carreira e convite para o 'Melhor da Tarde'

A apresentadora Pâmela Lucciola está substituindo Cátia Fonseca no Melhor da Tarde, na Band, enquanto a ex-Gazeta está de férias. Carismática, animada e dona de um estilo elegante, a jornalista chama a atenção de quem a vê na programação.

Mais uma vez em rede nacional, após participar do Melhor da Noite, a baiana, que mora em Salvador, e é casada com o cantor Russo Passapusso , está em São Paulo comandando a atração vespertina e revelou em entrevista para a CARAS Digital como surgiu o convite para substituir Cátia Fonseca. Além disso, Pâmela Lucciola contou um pouco de sua vida pessoal, sonhos e até como faz para cuidar de sua aparência. Confira a entrevista completa a seguir!

Conheça a apresentadora Pâmela Lucciola

CARAS: Ser apresentadora sempre foi um sonho? Você pode nos contar sua história e como surgiu a oportunidade?

Pâmela Lucciola:"Sempre tive uma vontade muito grande de ser apresentadora mas sempre soube que não seria fácil. Comecei minha trajetória da TVE, tv pública da Bahia, como repórter, mas em pouco tempo tive a oportunidade de formar dupla de apresentação em um programa diário da emissora e foi assim que começou, de lá pra cá fui acumulando experiências…".

CARAS: Você mora em Salvador, na Bahia, certo? Como é vir trabalhar em São Paulo? Vê possibilidade de se mudar para a cidade?

Pâmela Lucciola:"Sim, ainda moro em Salvador. Ir pra São Paulo pra trabalhar também sempre uma grande vontade minha e a medida que isso ia acontecendo eu fui ficando mais adaptada à cidade e ao trabalho. Sim, vejo possibilidade de mudança!".

CARAS: Como surgiu o convite para substituir as férias de Cátia Fonseca?

Pâmela Lucciola: "Ainda em novembro de 2024 a direção da Band me sondou para essa proposta e eu disse que estaria aberta. Passou um tempo e me confirmaram que precisariam de mim no meu de janeiro pra apresentar a parte ao vivo do programa" .

CARAS: Mesmo tendo experiência, estrear no Melhor da Tarde te deixou nervosa?

Pâmela Lucciola: "Ah, sempre quando a gente faz algo pela primeira vez bate um nervosinho, que eu acho super saudável e também importante, porque me impulsiona" .

Foto: Júlia Magalhães

CARAS: Você já comanda um programa para mulheres, o Band Mulher, o que mais te atrai para trabalhar com o público feminino?

Pâmela Lucciola:"No Band Mulher falamos sobre tudo, mas sempre com a mulher no centro da conversa. E o que mais me atrai é realmente a diversidade de assuntos e de questões possíveis pra tratar com e sobre nós mulheres. E claro, a vontade de levar informações que possam transformar a vida de muitas mulheres, na saúde, educação, mercado de trabalho…".

CARAS: Por ser mulher e da Bahia, em algum momento de sua trajetória você sofreu preconceito?

Pâmela Lucciola: "Se existiu algum tipo de preconceito nunca chegou até a mim. Sempre fiz questão de me aproximar das pessoas com quem trabalhei para que me conhecessem de verdade. Além de que, sinto que a Bahia é uma estado muito querido, as pessoas respeitam isso…".

CARAS: Em sua rede social, você não mostra muito de sua vida pessoal, você é casada?

Pâmela Lucciola:"Até que mostro um pouquinho… Sim, sou casada há 12 anos com Russo Passapusso. Moramos juntos desde o primeiro ano e assim seguimos. Nossa trajetória profissional cresceu muito ao mesmo tempo, e isso foi ótimo porque estamos sempre trocando sobre o trabalho do outro ".

CARAS: Em seu tempo livre o que mais gosta de fazer? Quais sonhos você ainda não realizou em sua carreira? E fora dela?

Pâmela Lucciola: "No tempo livre eu gosto de ficar em casa, chamar os amigos, tomar sol e descansar. O sonho que ainda não realizei foi de ter meu próprio programa em rede nacional, mas tô trabalhando pra isso rsrs . Esse é o meu maior sonho de vida".

CARAS: Você tem quantos anos? Quais são seus cuidados de beleza?

Pâmela Lucciola: "Tenho 36! Acho que o meu principal cuidado de beleza é praticar atividade física todos os dias e priorizar uma alimentação saudável. Além disso, cuidar bem da pele, e também da saúde mental, faço terapia pra isso!".

