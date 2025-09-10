CARAS Brasil
  2. Saiba quem é a atriz brasileira que atua no dorama O Amor Mora Ao Lado
TV / Streaming

Saiba quem é a atriz brasileira que atua no dorama O Amor Mora Ao Lado

Uma atriz brasileira faz carreira no exterior e já atuou em doramas, incluindo O Amor Mora Ao Lado, estrelado por Jung Hae In e Jung So Min

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 10/09/2025, às 20h55

Cena do dorama 'O Amor Mora Ao Lado'
Cena do dorama 'O Amor Mora Ao Lado' - Foto: Reprodução

O dorama O Amor Mora Ao Lado, estrelado por Jung Hae In e Jung So Min, é um sucesso de audiência no streaming e conquistou fãs da cultura asiática em todo o mundo. No entanto, você sabia que uma brasileira está no elenco do projeto? Lançado em 2024, a comédia romântica contou com a participação especial da atriz brasileira Ana Ruggiero.

A jovem interpretou a personagem Susan, que aparece nos episódios 4 - Past Perfect e 9 - Darkness In Life. Que tal saber sobre a atriz brasileira?

Ana Ruggiero vive na Coreia do Sul há cinco anos. De acordo com sua biografia nas redes sociais, a artista iniciou os estudos de teatro e artes quando era bem pequena e sua estreia no audiovisual foi com o programa Psi, da HBO, em 2015. A carreira internacional teve o pontapé inicial com Space Sweepers, da Netflix, em 2021. Desde então, ela atuou em vários projetos, incluindo filmes e doramas. O currículo dela conta com projetos filmes e séries como: Sophie’s World, Nova Ordem Espacial e Hide.

Em 2024, a atriz foi entrevistada pelo Fantástico, da Globo, e falou sobre a indústria cinematográfica da Coreia do Sul e a dificuldade para os brasileiros nas produções por lá. "A gente não tem tanta oportunidade. Mas até uns anos atrás, para estrangeiro, no máximo, vocês teriam um papelzinho que apareceria por, sei lá, 10 segundos. Para homem, soldado estrangeiro. E para mulheres, secretária ou fã de k-pop", disse ela, que também disse sofrer com a pressão estética. "Toda vez que eu vou para o Brasil acabo ganhando um pouco mais de peso. E daí eu sempre escuto: ‘ah, você engordou, né?’ Eu ouço muito também sobre o meu quadril, que eu tenho um quadril mais largo. Eles falam assim: ‘você precisa perder quadril’. É normal escutar isso aqui em questão ao seu peso e aparência. Eles insistem nesse padrão de beleza", declarou. 

Nas redes sociais, a artista compartilha fotos e vídeos dos bastidores de seus trabalhos, selfies dos passeios e momentos da rotina, como os exercícios. 

Onde assistir O Amor Mora Ao Lado?

O dorama O Amor Mora Ao Lado pode ser visto no streaming Netflix e é uma minissérie de 10 episódios. A sinopse é descrita como: "Na tentativa de recomeçar a vida, uma mulher retorna à Coreia e se envolve com alguém do passado. O problema é que existe uma história complicada entre os dois". 

Leia também:'Would You Marry Me': quando estreia o novo dorama de Choi Woo Shik?

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

doramao amor mora ao ladoana ruggiero

