Saiba quem deve apresentar o Troféu Imprensa após a morte de Silvio Santos

SBT vai manter a premiação Troféu Imprensa na grande de programação e sob o comando de outros artistas, diz colunista

Em 2024, o Brasil sofreu com a morte do apresentador Silvio Santos. Durante sua carreira de sucesso na TV, ele comandou o Troféu Imprensa desde sua primeira edição. Agora, o SBT deverá manter a premiação na grade de programação sob o comando de outros artistas da casa.

De acordo com o colunista Flavio Ricco, do Portal Leo Dias, o Troféu Imprensa de 2025 deverá ser apresentado por Celso Portiolli e Patricia Abravanel. Os dois são os comandantes dos domingos na emissora e ícones do canal.

O colunista ainda informou que a gravação deve acontecer em abril deste ano.

Vale lembrar que Silvio Santos morreu aos 93 anos em 17 de agosto de 2024. A notícia foi dada pelo SBT no X, antigo Twitter. O dono do SBT estava internado em São Paulo desde o primeiro dia de agosto.

"Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em Paz que você sempre será eterno em nossos corações".

Homenagem da neta de Silvio Santos

Filha de Cintia Abravanel, Ligia Abravanel fez uma homenagem comovente para o avô Silvio Santos(1930-2024) no dia em que ele completaria 94 anos. O comunicador faleceu há poucos meses e deixou saudade na família e nos fãs brasileiros. Com isso, Ligia recordou uma imagem rara do avô em família.

Em um post nas redes sociais, ela compartilhou um vídeo de um dos aniversários do avô em casa, no qual ele apareceu soprando das velinhas na hora do Parabéns. Na legenda, ela falou sobre o convívio com ele.

"Vô, hoje o senhor estaria completando 94 anos. E mesmo sabendo que você não gostava de comemorar o seu aniversário, essa data sempre vai ficar na minha memória como os melhores momentos que passamos em familia, para celebrar a sua existência e o homem incrível que você sempre será. Espero que dê onde você estiver receba o nosso carinho. E que continue sendo exemplo de honestidade, alegria e simplicidade. Saudades!", afirmou.

