Saiba motivo da ausência de Flora e Bia Falcão no 'encontro de vilãs'

O autor responsável pelo icônico encontro de vilãs na festa de 60 anos da Rede Globo explicou a ausência de Flora e Bia Falcão

Na última segunda-feira, 28, a Rede Globo realizou uma super festa em comemoração aos seus 60 anos e o show já começou em grande estilo com um encontro das vilãs mais marcantes da teledramaturgia brasileira.

Diversas atrizes voltaram a interpretar as malvadas das novelas em um momento icônico. O quadro contou com Carminha (Adriana Esteves), de Avenida Brasil (2012), Raquel (Gloria Pires), de Mulheres de Areia (1993), Nazaré Tedesco (Renata Sorrah), de Senhora do Destino (2004), Perpétua (Joana Fomm), de Tieta (1989), Branca (Susana Vieira), de Por Amor (1997), Cristina (Flávia Alessandra), de Alma Gêmea (2005), Maristela (Lilia Cabral), de Garota do Momento (2025), e Vanessa (Letícia Colin), de Todas as Flores (2022).

Porém, o público sentiu falta de nomes de peso como Flora, interpretada por Patrícia Pilar em A Favorita (2008), e Bia Falcão, interpretada por Fernanda Montenegro em Belíssima (2005).

Em conversa com o portal Leo Dias, Ricardo Linhares, autor do esquete, explicou a ausência das famosas personagens. "Eu e o Juan Jullian elaboramos uma lista grande de vilãs icônicas. São muitas. Cada torcida tem a sua preferida. Mas eu e o Juan optamos pelas personagens que se encaixavam melhor no estilo de leveza e das brincadeiras do nosso texto", disse ele.

Ricardo ainda revelou que o tempo também foi um fator decisivo. "O quadro tinha um tempo limitado. Não dava para acrescentar mais ninguém, senão ficaria com poucas falas. Alguns trechinhos tiveram de ser cortados na edição para caber na duração estabelecida pelo show. Foi impossível colocar tudo que nós queríamos", concluiu.

Por que Marina Ruy Barbosa não participou da festa?

Na última segunda-feira, 28, foi transmitido o “Show 60 anos”, em celebração ao aniversário da TV Globo. O evento comemorativo reuniu estrelas da TV, da música e do esporte, mas chamou atenção de internautas pela falta de Marina Ruy Barbosa, que possui quase duas décadas de trajetória na emissora. Nas redes sociais, a atriz justificou sua ausência.

Um dos comentários que viralizou na web lamentava a ausência de Marina. “Marina Ruy Barbosa não participar dos 60 anos da Globo é muito triste. Ela tem quase 20 anos na casa”, disse o internauta. Atenta ao carinho do público, a artista garantiu que o motivo da ausência não foi falta de convite, mas incompatibilidade de agendas. “Infelizmente eu não consegui a data por estar trabalhando aqui na China no momento, mas estava lá de todo o meu coração”, declarou a famosa.

Mas Marina Ruy Barbosa não deixou a data passar em branco. Mais cedo, ela compartilhou nas redes sociais a capa de uma revista de 20 anos atrás, onde aparece ao lado de Fernanda Montenegro, com quem contracenou na novela Belíssima, da Globo. “60 anos da TV Globo. Tantas histórias lindas construídas juntos”, escreveu a artista.

