Sabina Simonato é promovida e assume telejornal de forma oficial

Após a demissão de Rodrigo Bocardi, Sabina Simonato é promovida para o lugar dele e se tornar titular de dois telejornais da Globo

A apresentadora Sabina Simonato foi promovida na Globo. Depois de ter assumido o comando do Bom Dia Sábado ao lado de Marcelo Pereira, ela recebeu mais uma responsabilidade. A partir de agora, ela é a comunicadora titular do telejornal Bom Dia São Paulo, que ficou sem um apresentador após a demissão de Rodrigo Bocardi há poucos dias.

Nesta quinta-feira, 13, a Globo oficializou o novo cargo de Simonato na TV. Ela vai apresentar o Bom Dia São Paulo no dias de semana e continuará também no Bom Dia Sábado. "Que desafio! É um privilégio mostrar a cidade acordando, dar o serviço completo para o paulistano ao sair de casa. No Radar já fazia isso e agora ainda mais, com a responsabilidade de sempre informar da melhor maneira. Estou feliz e honrada pela oportunidade. O ‘BDSP’ é um jornal que reflete cada um dos paulistanos", disse ela.

Além disso, a emissora informou que Tiago Scheuer vai apresentar as notícias de mobilidade e previsão do tempo no Bom Dia São Paulo.

Vale lembrar que Sabina está na Globo desde 2010 e já foi repórter de afiliadas no interior de Sao paulo e também do SPTV.

A demissão de Rodrigo Bocardi

O cargo de apresentador do Bom Dia São Paulo ficou vago após a demissão de Rodrigo Bocardi. A saída dele da Globo aconteceu no dia 20 de janeiro de 2025, quando a Rede Globo anunciou o fim do contrato dele. De acordo com o comunicado oficial, o jornalista descumpriu normas éticas do jornalismo. Além disso, a empresa afirmou que não comentará mais sobre o assunto.

"A partir de amanhã, dia 31, a jornalista Sabina Simonato apresentará o Bom Dia São Paulo. Sabina, que estreará à frente do novo telejornal Bom Dia Sábado, ao lado de Marcelo Pereira, neste sábado, dia 01 de fevereiro, vai ancorar o Bom Dia São Paulo interinamente. Rodrigo Bocardi, que apresentava o telejornal paulista, foi desligado por descumprir normas éticas do Jornalismo da Globo. Como é de conhecimento de todos, a empresa não comenta decisões de compliance", disse o texto.

