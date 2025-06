Rosanne Mulholland confessa transformação com a maternidade: 'Precisei de um tempo'

Rosanne Mulholland retorna à TV na série 'Paulo, o apóstolo'; em entrevista à CARAS Brasil, a atriz abre a intimidade ao falar de carreira e maternidade

Rosanne Mulholland (44) está de volta à TV! Após um período dedicado a maternidade e ao podcast ‘A Grande Beleza‘, que aborda temas sobre o universo feminino, a artista está no elenco da série bíblica ‘Paulo, O Apóstolo‘, da Record TV. Em entrevista à CARAS Brasil, ela fala sobre o retorno e confessa mudanças com a maternidade.

"A maternidade é muito transformadora. No meu caso, precisei de um tempo para me reavaliar, me descobrir nessa nova fase e entender meus desejos depois da chegada do meu filhote. Me sinto mais madura, mais inteira e mais grata", declara.

Desde a pandemia, quando se tornou mãe, Rosanne voltou sua atenção pra cuidar do filho Davi. Durante esse período foi desenvolvendo alguns projetos pessoais e agora está de volta à TV. A atriz confessa apreensão com esta volta e reforça importância de ter uma rede de apoio.

"Eu estava apreensiva com isso. Impossível estar tranquila sem uma rede de apoio. Eu tenho a sorte de ter pessoas com quem eu posso contar. Depois de virar mãe, todos os sentimentos parecem ambíguos. Ao mesmo tempo que estou feliz em estar trabalhando, estou um pouco triste de não estar com ele. Mas nada melhor que chegar em casa e ser recebida com aquele sorriso luminoso que grita Mamãe!", revela.

Abaixo, confira trechos editados da entrevista com a atriz.

Quais são as expectativas para este novo projeto?

O projeto é lindo, a história é riquíssima e minha personagem é muito instigante. Agripina, minha personagem, foi uma grande imperatriz romana. Mãe de Nero, ela lutou como pôde pra o filho assumir o poder. A relação entre os dois influenciou muito a história de Roma. Era uma mulher forte, determinada e que viveu em uma cultura muito violenta. Pode-se esperar tudo dela.

Como é representar uma história bíblica?

A Bíblia tem histórias poderosíssimas e poder representar personagens de épocas e culturas tão diferentes me anima muito.

Sua personagem promete agitar a trama...

Sim, Agripina era uma mulher de atitude e tinha muita influência. Marcou a história de Roma com sua ousadia. Com ela, não vai ter tédio!!!

Você já desempenhou diversos caminhos na carreira artística, mas o que ainda gostaria de fazer?

Eu me sinto uma exploradora como atriz. Tenho vontade de experimentar propostas diferentes, personagens diferentes, histórias diferentes. Já fui a garota da periferia que se apaixonou pelo ídolo da música, já fui a garota roqueira que morava em NY, já fui a professora correta e amável e agora sou uma Imperatriz Romana, entre tantas outras. Quero projetos que desafiem meu olhar. Gosto de temáticas femininas, infanto-juvenis.... adoraria experimentar um suspense, algo que nunca fiz, ou uma proposta não realista... tem muita coisa para fazer ainda!

Leia mais em: Tatá Werneck, Rafa Vitti, Marcos Veras e Rosanne passeiam com os filhos e encantam internet

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: