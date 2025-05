Romance de Adriane Galisteu e Ayrton Senna será contado em série documental

Vida de Ayrton Senna e romance com a apresentadora Adriane Galisteu serão abordados em nova série sobre o piloto; saiba detalhes

Em breve, os fãs de Ayrton Senna (1960-1994) poderão assistir uma nova série documental sobre a vida do piloto! Nesta quarta-feira, 29, a plataforma de streaming Max, antiga HBO Max, anunciou uma produção original sobre a trajetória do famoso com a participação da apresentadora Adriane Galisteu.

O documentário abordará principalmente o romance do piloto com a loira. Para quem não sabe, Adriane e Senna eram namorados na época em que ele sofreu o acidente que o vitimou. Durante o evento Rio2c, onde a produção foi revelada, a apresentadora da Record TV falou um pouco sobre a novidade.

"Não se trata de relembrar, mas mostrar o que ficou por dentro. Só o tempo nos dá esse momento para falar. A Warner me ofereceu o cuidado que eu precisava para falar [do meu romance com Senna]. Estou no meio das gravações, mas posso garantir que a série está linda e muito forte", declarou ela.

" Um projeto tão íntimo, tão significativo para mim, que eu acho que mais do que um privilégio, é um ato de coragem. Nesse doc, eu estou abrindo todas as caixinhas que estavam trancadas, fechadinhas, isso tem mexido muito comigo, mas tem sido lindo e incrível", acrescentou a loira. A data de estreia ainda não foi divulgada.

Vale lembrar que a ausência de Adriane Galisteu na minissérie 'Senna', da Netflix, foi bastante criticada pelo público. Na época do lançamento, a produção foi acusada de excluir o namoro entre a apresentadora e o piloto.

Livro de Adriane Galisteu sobre Ayrton Senna

O romance de Adriane Galisteu e Ayrton Senna já foi contado pela apresentadora no livro 'Caminho das Borboletas - 405 dias ao lado de Ayrton Senna', publicado pela Editora CARAS em 1994, poucos meses após a morte do piloto de Fórmula 1.

Atualmente, a obra escrita pelo jornalista Nirlando Beirão com Adriane Galisteu está oficialmente esgotada, mas ainda pode ser encontrada em sebos. De acordo com o Jornal O Globo, uma edição do livro chega a ser vendida pelo valor de R$ 650 em uma plataforma online. Vale lembrar que, em 1994, o livro foi vendido por apenas R$ 15.

