Rodrigo Santoro completa 50 anos; ator conquistou carreira no cinema internacional

Nesta sexta-feira, 22, o ator Rodrigo Santoro chega aos 50 anos; relembre trajetória de sucessos nacionais e internacionais

Nesta sexta-feira, 22, Rodrigo Santoro completa 50 anos. Atualmente consolidado como um dos maiores atores brasileiros na cena internacional, começou a carreira na televisão e no cinema nacional com sucessos como Hilda Furacão (1998) e Bicho de Sete Cabeças (2001).

Sucesso nas telinhas brasileiras

Rodrigo Santoro começou sua carreira enquanto ainda estava na faculdade de jornalismo com pequenos papéis nas novelas Olho no Olho (1993-94) e Pátria Minha (1994-95). Enquanto na graduação, cursou a Oficina para Atores da Globo e começou a fazer audições para projetos da emissora.

Seu primeiro papel na televisão aconteceu em Explode Coração (1995-96), onde deu vida a Serginho. Já sua estreia nos cinemas brasileiros teve lugar no Festival de Brasília de 1996, com o curta-metragem Depois do Escuro, dirigido por Dirceu Lustosa, que recebeu prêmios e participou de festivais no Brasil e no exterior.

Em 1998, interpretou um de seus personagens mais populares, o Frei Malthus, que se apaixona por uma prostituta interpretada por Ana Paula Arósio na minissérie Hilda Furacão. Alguns anos depois, faturou prêmios de melhor ator em várias premiações ocorridas em festivais de cinema brasileiros com seu trabalho em Bicho de Sete Cabeças.

Em uma sequência de triunfos, Santoro seguiu a trabalhar em Abril Despedaçado, de Walter Salles, filme indicado ao Globo de Ouro, em 2002 e, no ano seguinte, deu vida à travesti Lady Di em Carandiru, longa-metragem de Hector Babenco. Foi somente em 2003, que o ator passou a investir em uma carreira internacional.

Das novelas ao estrelato internacional

Durante seu trabalho em Mulheres Apaixonadas (2003), pediu afastamento da novela para focar em projetos no exterior. No mesmo ano, o ator participou do longa-metragem americano Charlie's Angels: Full Throttle com um papel sem falas e integrou o elenco do filme inglês Simplesmente Amor, ao lado de Emma Thompson, Bill Nighy, entre outros, e fez par romântico com Laura Linney.

Fez sua estreia na televisão internacional em 2006, juntando-se ao elenco da terceira temporada da série Lost, o ator deu vida ao personagem Paul. No ano seguinte, Santoro assumiu o papel de vilão em 300, do renomado diretor Zack Snyder.

Apesar do sucesso internacional, Rodrigo Santoro não abandonou o cenário brasileiro e participou de produções como Os Desafinados (2008), para a qual precisou aprender a tocar piano, e Velho Chico (2015), que foi seu retorno às novelas após 12 anos. Atualmente, o ator está escalado para o papel de vilão em Runner, do diretor Scott Waugh, e aguarda o lançamento de O Último Azul, que chega aos cinemas na próxima quinta-feira, 28.

