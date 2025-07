Rodrigo Phavanello fala do romance com Claudia Jimenez: ‘Foi muito forte’

Rodrigo Phavanello relembra a intensidade do seu namoro com a humorista Claudia Jimenez, que morreu em 2022

O ator Rodrigo Phavanello relembrou o namoro que teve com a humorista Claudia Jimenez, com que se relacionou em 2008. Em entrevista para Matheus Baldi, ele contou sobre a intensidade do romance deles.

Inclusive, ele contou que foi o primeiro homem com quem ela se relacionou - antes, ela tinha vivido relações com mulheres. "Me apaixonei completamente por ela. Eu disse: eu vou fazer essa mulher se sentir mulher. Fui muito apaixonado por ela", disse ele.

E completou: "A gente teve uma relação que parecia que era um resgate um do outro. Foi muito forte, uma coisa de vidas passadas".

Porém, Phavanello contou que sua mãe não aceitava a relação e que sofreu pressão por ser 15 anos mais jovem do que Jimenez, mas ele não se importou. "A corda vai sempre arrebentar pro lado mais fraco: 'o garoto é interesseiro, está começando, oportunismo'. Só que antes de conhecer a Claudia, eu já tinha cinco anos de contrato com a Globo. Sofri preconceito até com a minha família. Até com mãe. Minha mãe não aceitava o meu relacionamento, e eu disse: 'Mãe, eu não quero saber disso, não interessa, eu gosto dela e acabou'", afirmou.

Ex-companheira de Claudia Jimenez fez homenagem

Stella Torreão, a ex-companheira de Claudia Jimenez (1958 - 2022) usou suas redes sociais para compartilhar uma mensagem e homenagear a atriz, que morreu no Rio de Janeiro.

Através de seu perfil no Instagram, Stella Torreão falou sobre o legado da atriz: "Nosso encontro nessa vida deixa frutos; temos um lugar que cuida, gera empregos e ajuda muita gente. Nossas mães se exercitavam na mesma piscina, você era muito feliz e orgulhosa do seu 'empreendimento' (você sempre dizia rindo). Não demitimos nenhum profissional na época mais dura da pandemia... Respeito, ética, fé e acolhimento", iniciou a personal trainer.

"Você está dentro de mim e assim será enquanto eu viver. Nosso espaço sentirá falta da sua presença física, mas sabemos que te acharemos lá em todos palcos da vida (onde você era uma explosão de talento genuíno", finalizou a declaração.

Claudia Jimenez e Stella Torreão foram casadas de 1998 a 2008, e seguiram amigas e parceiras de negócios.